8 фильмов, которые перенесут вас в беззаботное лето

Комедия, в главных ролях которой снялись легендарные Джессика Лэнг и Ширли МакЛейн.

По сюжету, учительница Ева получает страховую выплату за смерть своего мужа. Но в компании ошибаются с суммой, и вместо 50 тысяч евро присылают чек на 50 миллионов. Согласившись на уговоры подруги, Ева отправляется с ней в отпуск на Канары, решив ни в чем себе не отказывать. Все идет прекрасно, пока страховая компания не замечает своей ошибки.

Кадр из фильма "Молодость по страховке"

Нет, это не культовый сериал 90-х с Памелой Андерсон. Но тема достаточно похожа: истории спасателей Малибу, которые попадают в разные ситуации, в данном случае в довольно опасные. Команда узнает, что пляж находится на грани полного исчезновения из-за местной наркобаронессы. Напарники-спасатели Митч, Мэтт и Саммер объединяются, чтобы разоблачить воровку.

Кадр из фильма "Спасатели Малибу"

Четыре семейные пары отправляются на остров, чтобы попытаться укрепить свои брачные связи. Правда, не у всех это удается. Большинство относится к программе несерьезно, просто развлекаясь у океана и находя новые приключения на свою голову. Но стоит все же взять себя в руки, если они хотят сохранить свои отношения.

Кадр из фильма "Только для влюбленных"

Ремейк французского популярного фильма LOL. Он знакомит нас с девушкой Лолой, у которой жизнь понемногу рушится: ее бросает парень, а мама совсем ее не понимает. Шансом исправить ситуацию и развеяться становится поездка в Париж. Но и она оказывается под угрозой, после того, как мать узнает о результатах экзаменов Лолы.

Кадр из фильма "Лето. Одноклассники. Любовь"

Вечное лето, которое никогда не заканчивается. Ну разве не мечта каждого? Солнце, свадьба с кучей гостей, бассейн и множество развлечений. Словно идеальный план. Однако есть одно "но": а если на повторе будет один лишь летний день, в котором вы застряли с другим незнакомцем? С этой проблемой придется разобраться двум совершенно разным людям: веселому и беззаботному Найлзу и вечно проблемной Саре.

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингз"

Классическая история в современной интерпретации. Мультфильм рассказывает об уже известном персонаже Робинзоне Крузо, который попадает на необитаемый остров, по крайней мере на первый взгляд. Тем не менее, героя здесь ждут немало новых друзей животных, которые живут на острове. Они радушно встречают гостя. Однако такой визит придется по нраву не всем жителям.

Кадр из мультика "Робинзон Крузо: Очень заселенный остров"

Мультик от студии Disney о дочери вождя племени – Ваяне. Девочка крайне любознательна и мечтает о путешествиях далеко за пределы дома. Когда ее остров понемногу покидает жизнь – она отправляется на поиски полубога-получеловека Мауи. Он готов помочь спасти ее родной край. Но путь придется пройти нелегкий.

Кадр из мультика "Моана"

Романтическая комедия с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор в главных ролях.

В центре истории Джим и Лорен, решившие сходить на свидание вслепую. Однако оно прошло ужасно, так что герои теперь надеются, что никогда друг друга больше не увидят. Но судьба сыграла с ними с точностью наоборот. Во время семейного отпуска в Африку, их комнаты размещены по соседству. Теперь им придется сталкиваться друг с другом далеко еще не один раз.

Кадр из фильма "Смешанные"

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