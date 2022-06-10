8 фільмів, які перенесуть вас у безтурботне літо

Комедія, в головних ролях якої знялися легендарні Джессіка Ленг та Ширлі МакЛейн.

За сюжетом, вчителька Єва отримує страхову виплату за смерть свого чоловіка. Але в компанії помиляються із сумою, і замість 50 тисяч євро надсилають чек на 50 мільйонів. Погодившись на вмовляння подруги, Єва відправляється з нею у відпустку на Канари, вирішивши ні в чому собі не відмовляти. Все йде прекрасно, допоки страхова компанія не помічає своєї помилки.

Кадр з фільму "Молодість за страховкою"

Ні, це не культовий серіал 90-х з Памелою Андерсон. Але тема достатньо схожа: історії рятувальників Малібу, які попадають в різні ситуації, в даному випадку в доволі небезпечні. Команда дізнається, що пляж перебуває на межі повного зникнення через місцеву наркобаронесу. Напарники-рятувальники Мітч, Метт і Саммер обʼєднуються, аби викрити злодійку.

Кадр з фільму "Рятувальники Малібу"

Чотири сімейні пари вирушають на острів, щоби спробувати зміцнити свої шлюбні зв'язки. Щоправда, не в усіх це вдається. Більшість ставиться до програми несерйозно, просто розважаючись біля океану і знаходячи нові пригоди на свою голову. Але варто все ж таки взяти себе в руки, якщо вони хочуть зберегти свої стосунки.

Кадр з фільму "Тільки для закоханих"

Ремейк французького популярного фільму LOL. Він знайомить нас із дівчиною Лолою, в якої життя потроху руйнується: її кидає хлопець, а мама зовсім її не розуміє. Шансом виправити ситуацію та розвіятися стає поїздка до Парижа. Але й вона опиняється під загрозою, після того, як мати дізнається про результати іспитів Лоли.

Кадр з фільму "Літо. Однокласники. Любов"

Вічне літо, яке ніколи не закінчується. Ну хіба не мрія кожного? Сонце, весілля з купою гостей, басейн і безліч розваг. Наче ідеальний план. Проте є одне "але": а якщо на повторі буде один лише літній день, в якому ви застрягли з іншим незнайомцем? З цією проблемою доведеться розібратися двом абсолютно різним людям: веселому й безтурботному Найлзу та вічно проблемній Сарі.

Кадр з фільму "Зависнути у Палм-Спрінгз"

Класична історія в сучасній інтерпретації. Мультфільм розповідає про вже відомого персонажа Робінзона Крузо, який потрапляє на незаселений острів, принаймні на перший погляд. Тим не менш, на героя тут чекають чимало нових друзів тварин, які живуть на острові. Вони радо зустрічають гостя. Проте такий візит буде до вподоби не всім мешканцям.

Кадр з мультика "Робінзон Крузо: Дуже заселений острів"

Мультик від студії Disney про доньку вождя племені – Ваяну. Дівчинка вкрай допитлива та мріє про подорожі далеко за межі дому. Коли її острів потроху покидає життя – вона відправляється на пошуки напівбога-напівлюдини Мауї. Він ладен допомогти врятувати її рідний край. Але шлях доведеться пройти нелегкий.

Кадр з мультика "Моана"

Романтична комедія із Адамом Сендлером та Дрю Беррімор у головних ролях.

В центрі історії Джим і Лорен, які вирішили сходити на побачення наосліп. Проте воно пройшло жахливо, тож герої тепер сподіваються, що ніколи один одного більше не побачать. Але доля зіграла з ними з точністю навпаки. Під час сімейної відпустки в Африку, їхні кімнати розміщені по сусідству. Тепер їм доведеться стикатися один з одним далеко ще не один раз.

Кадр з фільму "Змішані"

Дивіться також: