8 фільмів про сімейні цінності, які вчать правильно будувати стосунки

Солодкий листопад

Фільм, сповнений глибинного сенсу і нереальної краси. Затягнутий в строгий костюм рекламний агент-трудоголік Нельсон Мосс швидко біжить по життю і не уявляє собі іншого стилю життя. Але жива, ексцентрична Сара Дівер, спокусниця і філософ, дуже навіть уявляє.

Весняні надії

Дуже зворушливий фільм, який дарує надію на любов. Головні герої фільму одружені вже понад 30 років. У них, здавалося б, є все: чудові діти, онуки, свій будинок, спокійне життя. Все, окрім почуттів одне до одного. Щоб повернути пристрасть у стосунки й знову запалити серця, пара звертається до доктора Фелда, який займається проблемами сімейних союзів.

Велика риба

Син намагається відтворити життя батька з небилиць, які той придумує з великою любов’ю, фантазуючи на ходу. "Велика риба" - чудовий приклад того, як без зайвого пафосу і мелодраматизму можна розповісти зворушливу історію про сімейні цінності, любов, життя та смерть.

Клятва

Під час медового місяця Пейдж і Лео потрапляють в автокатастрофу. Поки дружина в комі, Лео не відходить від її ліжка ні на хвилину, але повернення дівчини до життя затьмарене втратою пам’яті: вона не впізнає коханого і не пам’ятає про їхній роман. Тепер Лео потрібно наново завоювати серце Пейдж.

Осінь в Нью-Йорку

Прониклива історія кохання 48-річного ловеласа Вілла Кіна і 22-річної Шарлотти. Різниця у віці не грає для них ніякої ролі, вони щасливі. Але є одне але: Шарлотта смертельно хвора, і жити їй залишився рік. Або й менше…

За бортом

Ця комедія не дасть вам занудьгувати. Тесляр Дін Проффітт дізнається, що легковажна мільярдерка і власниця розкішної яхти, яка не заплатила йому за перероблення в її гардеробній, втратила пам’ять. Дин вирішує помститися: він забирає жінку з лікарні, оголошує своєю дружиною і матір’ю своїх чотирьох непосидючих дітей. І життя всієї "сім’ї" змінилося.

Нащадки

Дія стрічки "Нащадки" відбувається на Гавайських островах. На юриста Метта Кінга обрушується відразу кілька поганих звісток. По-перше, його тяжко хвора дружина Елізабет незабаром повинна померти. По-друге, до смерті вона довгий час зустрічалася з коханцем на ім'я Брайан, який живе на сусідньому острові. Попри важкі почуття, Метт все ж вирішує, що інший чоловік, можливо, також любив його дружину і має право востаннє її побачити. Він знаходить адресу суперника і вирушає до нього разом зі своїми доньками.

Вперед і вгору

Карл Фредеріксен здається самотнім непривітним старим. При цьому мало хто знає, що він став таким після смерті своєї дружини Еллі. Вони познайомилися ще в дитинстві та прожили багато щасливих років, мріючи одного разу побувати на знаменитому Райському водоспаді, що в Південній Америці. Але Еллі пішла, так і не виконавши з Карлом їх спільну мрію. Тепер про неї нагадують лише милі серцю речі й фотографії, якими обставлений будинок героя. Дізнавшись, що його сімейному гніздечку загрожує знесення, Фредеріксен вирішив, що настав час для рішучих дій.