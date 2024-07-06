8 фільмів, під які цілуватися набагато приємніше

Міжнародний день поцілунку - це чудовий привід, щоб обійняти, приголубити та поцілувати своїх коханих. А якщо ви шукаєте спосіб провести цей день (чи вечір) романтично, то чому б не зробити це під якесь миле кіно?

"Привид"

Цей класичний романтичний фільм розповідає історію кохання між Семом Уітміром (Патрік Суейзі) та Молі Дженсен (Демі Мур), яке не закінчується навіть після смерті. Зворушливі моменти та чарівна атмосфера цього фільму змусять вас відчути себе щасливими та закоханими.

"Титанік"

Епічна історія кохання Джека Доусона (Леонардо Ді Капріо) та Рози ДеВітт Букатер (Кейт Вінслет) на тлі трагічного затоплення "Титаніка" неодмінно розчулить вас до глибини душі. Романтичні сцени та зворушлива музика цього фільму створять ідеальну атмосферу для поцілунків.

"Щоденник пам'яті"

Історія кохання Ноя (Райан Гослінг) та Еллі (Рейчел Макадамс), яка триває протягом багатьох років, незважаючи на всі перешкоди, змусить вас повірити в справжнє кохання. Цей фільм сповнений зворушливих моментів та щирих почуттів, які надихнуть вас на романтику.

"Ноттінг Гілл"

Чарівна комедія про кохання між продавчинею з книжкового магазину Анною Скотт (Джулія Робертс) та знаменитим актором Вільямом Такером (Г'ю Грант) сповнена легкої атмосфери та романтичних моментів, які налаштують вас на любощі.

"Ла-Ла Ленд"

Музичний романтичний фільм про джазового піаніста Себастьяна (Райан Гослінг) та актрису Мію (Емма Стоун), які прагнуть досягти успіху в Лос-Анджелесі, вражає своїми танцями, музикою та емоційною історією.

"Весілля мого кращого друга"

Весела комедія про Джуліанну Поттер (Джулія Робертс), яка закохана в свого кращого друга Джорджа (Дермот Малруні) та намагається завадити його весіллю.

"Народження зірки"

Історія кохання старіючого рок-музиканта Джексона Мейна (Бредлі Купер) та молодої співачки Еллі (Леді Гага) змусить вас відчути щирі емоції та захопитися їхнім зв'язком. Цей фільм сповнений зворушливих моментів, романтичних сцен та чудової музики. Що ще треба для поцілунків?

"Всім хлопцям, яких я любила раніше"

Чарівна підліткова комедія про Лару Джин Кові (Лана Кондор) та її перше кохання, змусить вас посміятися та згадати свої юнацькі почуття.

Пам'ятайте, що найголовніше - це щирість ваших почуттів та емоцій. Тому не бійтеся цілуватися з коханою людиною, коли вам цього хочеться, і насолоджуйтесь цим прекрасним моментом!