20 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix, які дивляться українці прямо зараз

Сервіс потокового відео Netflix оприлюднив дані щодо 10 найпопулярніших фільмів та серіалів, які дивилися українці протягом останнього тижня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт стрімінгового сервісу.

Топ-10 фільмів, які найчастіше дивляться українці прямо зараз

Рейтинг, що ґрунтується на загальній кількості годин перегляду контенту, очолює романтична комедія "Сімейна справа" (A Family Affair).

На другому місці йде американський бойовик "Шлях відплати" (Trigger Warning).

А замикає топ-3 польська комедійна драма "Спадщина" (Inheritance).

Також до списку увійшли такі картини, як:

"Цілуючи дівчат" (Kiss the Girls)

"Дракула. Невідома історія" (Dracula Untold)

"Пастка" (Get Out)

"Заборонений" (Censored)

"Кохання та інші неприємності" (Failure to Launch)

"Червоний дракон" (Red Dragon)

"Ультрамен: Сходження" (Ultraman: Rising)

Топ-10 серіалів, які найчастіше дивляться українці прямо зараз

Рейтинг серіалів, які сьогодні найчастіше дивляться українські користувачі Netflix, очолює третій сезон "Бріджертонів" (Bridgerton).

Слідом за ним іде іспанський телесеріал-трилер "Банди Галіції" (Gangs of Galicia).

А третю сходинку займає британський супергеройський серіал "Суперген" (Supacell).

Також у топ потрапили:

другий і перший сезони “Бріджертонів"

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" (Queen Charlotte: A Bridgerton Story)

"Ерік" (Eric)

"Джентльмени" (The Gentlemen)

"Дівчина-ґік" (Geek Girl)

третій сезон серіалу "Ласун" (Sweet Tooth)

Зазначимо, що третій сезон "Бріджертонів" став справжнім хітом у всьому світі. У липні йому вдалося витіснити серіал "Оленя” з топ-10 найпопулярніших англомовних серіалів на Netflix за весь час.

Таким чином, до десятки найбільш популярних проєктів стрімінгової платформи входять усі три сезони "Бріджертонів"! Також у топ увійшли: "Дивні дива", "Академія Амбрелла", "Ферзевий гамбіт", "Ходячі мерці" та інші.