8 фильмов, под которые целоваться гораздо приятнее

Международный день поцелуя - это отличный повод, чтобы обнять, приласкать и поцеловать своих любимых. А если вы ищете способ провести этот день (или вечер) романтично, то почему бы не сделать это под какое-нибудь милое кино?

"Приведение"

Этот классический романтический фильм рассказывает историю любви между Сэмом Уитмиром (Патрик Суэйзи) и Молли Дженсен (Дэми Мур), которая не заканчивается даже после смерти. Трогательные моменты и атмосфера этого фильма заставят вас почувствовать себя счастливыми и влюбленными.

"Титаник"

Эпичная история любви Джека Доусона (Леонардо Ди Каприо) и Розы Дэвит Букатер (Кейт Уинслет) на фоне трагического затопления "Титаника" непременно тронет вас до глубины души. Романтические сцены и трогательная музыка фильма создадут идеальную атмосферу для поцелуев.

"Дневник памяти"

История любви Ноя (Райан Гослинг) и Элли (Рейчел Макадамс), которая продолжается на протяжении многих лет, несмотря на все препятствия, заставит вас поверить в настоящую любовь. Этот фильм полон трогательных моментов и искренних чувств, вдохновляющих вас на романтику.

"Ноттинг Хилл"

Очаровательная комедия о любви между продавщицей из книжного магазина Анной Скотт (Джулия Робертс) и знаменитым актером Уильямом Такером (Хью Грант) полон легкой атмосферы и романтических моментов, которые настроят вас на нежности.

"Ла-Ла Ленд"

Музыкальный романтический фильм о джазовом пианисте Себастьяне (Райан Гослинг) и актрисе Мие (Эмма Стоун), которые стремятся добиться успеха в Лос-Анджелесе, поражает своими танцами, музыкой и эмоциональной историей.

"Свадьба моего лучшего друга"

Веселая комедия о Джулиане Поттер (Джулия Робертс), которая влюблена в своего лучшего друга Джорджа (Дермот Малруни) и пытается помешать его свадьбе.

"Звезда родилась"

История любви стареющего рок-музыканта Джексона Мэйна (Брэдли Купер) и молодой певицы Элли (Леди Гага) заставит вас испытать искренние эмоции и увлечься их связью. Этот фильм полон трогательных моментов, романтических сцен и замечательной музыки. Что еще нужно для поцелуев?

"Всем парням, которых я любила раньше"

Очаровательная подростковая комедия о Ларе Джин Кови (Лана Кондор) и ее первой любви заставит вас посмеяться и вспомнить свои юношеские чувства.

Помните, что самое главное - это искренность ваших чувств и эмоций. Поэтому не бойтесь целоваться с любимым человеком, когда вам этого хочется и наслаждайтесь этим прекрасным моментом!