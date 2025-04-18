8 фільмів і серіалів, де ви могли бачити Тараса Цимбалюка - нового героя "Холостяка"

"Чорний ворон"

В цьому фільмі Цимбалюк грав Івана Чорноуса. Його герой - головна персона стрічки. Сюжет побудовано навколо боротьби українських повстанців з комуністами. Актор грає "Чорного ворона" - отамана, який веде за собою українців.

"Спіймати Кайдаша"

Серіал, який вже вважається культовим, став одним з найяскравіших в фільмографії Тараса. В ньому він грає Карпа Кайдаша - старшого сина, який одружується з Мотрею та опиняється в епіцентрі подій.

"Кава з кардамоном"

Драматичний серіал про заборонене кохання розповідає про життя у Львові XIX століття. Цимбалюк грає Андрія, брата головної героїні. Сюжет побудовано навколо дівчини, яка має витримати неабиякий осуд через стосунки з одруженим шляхтичем.

"Зв'язок"

А цей серіал вийшов вже після початку повномасштабної війни. В ньому розповідається про українців, життя яких змінилося 24 лютого 2022 року. Цимбалюк грає Сергія, одного з головних героїв.

"Встигнути до 30"

Гумористичний серіал розповідає про трьох героїнь, яким виповнилося 29 років. Вони розуміють, що мають змінити життя до 30-ти, а тому наважуються на авантюри. Цимбалюк грає епізодичну роль.

"Конотопська відьма"

Новий український фільм розповідає про відьму, яка живе у сучасному світі. Головна героїня живе з хлопцем Андрієм (його грає Цимбалюк), який гине на початку повномасштабної війни. І його кохана хоче помсти, аби покарати окупантів.

"Песики"

Комедійний фільм вийшов на екрани зовсім нещодавно. В ньому Цимбалюк зіграв одного з хлопців, якого зустрічає головна героїня. Всі, з ким вона кохається, перетворюються на песиків, а тому їй доводиться зробити все, аби зупинити цю "магію".

"Коли ти вийдеш заміж?"

Ще одна комедія, в якій Цимбалюк зіграв Марка - одного з головних персонажів. В центрі історії опинитися мистецтвознавиця, життя якої летить шкереберть. Її весілля зірвано, коханий виявився зрадником - і тому вона вирушає в подорож, яка стане новою та дуже несподіваною пригодою.