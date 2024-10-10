8 додатків для зручного сканування документів на iPhone у 2024 році

У 2024 році мобільні додатки для сканування документів стали невід'ємною частиною повсякденного життя, дозволяючи швидко та легко оцифровувати важливі папери. iPhone має безліч застосунків, які перетворюють камеру смартфона на повноцінний сканер.
Про 8 найкращих і зручних додатків, які зможуть ефективно відсканувати документи на iPhone, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Genius Scanner - це швидкий і простий додаток для сканування документів. Воно виділяється серед інших завдяки своїй швидкості та простоті використання.
Застосунок миттєво сканує документи, перетворює їх у PDF і дозволяє відразу поділитися результатом. Вбудовані інструменти редагування, такі як корекція кривизни, дозволяють швидко упорядкувати документ.
Переваги:
Недоліки:
Genius Scanner (фото: Technology Personalized)
Adobe Scan - це потужний застосунок для сканування документів від компанії Adobe. Якщо ви часто працюєте з PDF-файлами і цінуєте високу якість сканування, цей додаток стане відмінним вибором.
Переваги:
Недоліки:
Adobe Scan (фото: Technology Personalized)
Microsoft Lens - це безкоштовний та зручний застосунок для сканування документів, який відмінно підходить для повсякденних завдань. Він виділяється серед інших подібних додатків завдяки своїй простоті використання, відсутності реклами та глибокої інтеграції з екосистемою Microsoft.
Додаток дозволяє швидко сканувати документи, візитки, дерев'яні поверхні та рукописні нотатки прямо з камери смартфона. Вбудована функція OCR (оптичне розпізнавання символів) дозволяє витягувати текст із зображень та копіювати його в інші застосунки. Це робить Microsoft Lens незамінним інструментом для студентів, офісних працівників та всіх, хто часто працює з документами.
Переваги:
Недоліки:
Microsoft Lens (фото: Technology Personalized)
DocuSnap - це універсальний додаток для сканування документів, який пропонує широкий спектр функцій для редагування та керування відсканованими файлами.
Однією з головних рис застосунка є його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Незважаючи на відсутність сучасного дизайну, DocuSnap відрізняється своєю чистотою та простотою використання. Відсутність реклами у безкоштовній версії робить роботу з додатком ще приємнішою.
Програма дозволяє сканувати як безпосередньо з камери пристрою, так і імпортувати зображення з галереї.
DocuSnap також пропонує безліч інструментів для редагування сканованих документів, включаючи обрізку, поворот, зміну порядку сторінок, додавання тексту, підписів та водяних знаків.
Вбудована функція OCR дозволяє вилучати текст із зображень та копіювати його для подальшого використання або перекладу іншими мовами. У застосунку також можна об'єднувати, розділяти та стискати PDF-файли, а також перетворювати текстові документи у формат PDF.
Переваги:
Недоліки:
DocuScan (фото: Technology Personalized)
CamScanner - це багатофункціональний додаток для сканування документів, який пропонує широкий набір інструментів для роботи з документами. Він особливо корисне для тих, кому потрібне пакетне сканування та можливість додавання водяних знаків.
Основні переваги:
Недоліки:
Cam Scanner (фото: Technology Personalized)
Evernote Scannable - це зручний додаток, який дозволяє швидко і легко перетворювати ваші фізичні нотатки, квитанції та інші документи на цифрові файли та зберігати їх прямо в Evernote.
Основні переваги:
Недоліки:
Evernote - Scannable (фото: Technology Personalized)
iScanner - це багатофункціональний додаток для сканування документів, який пропонує широкий спектр інструментів для роботи з документами та зображеннями. Він не обмежується лише скануванням, але дозволяє редагувати, об'єднувати файли, вирішувати математичні завдання і навіть підраховувати об'єкти.
Переваги:
Крім базових функцій сканування, додаток пропонує безліч додаткових інструментів, таких як розпізнавання тексту, математичні розрахунки, створення QR-кодів та багато іншого
Недоліки:
iScanner (фото: Technology Personalized)
Scanner Pro - це потужний і функціональний додаток для сканування документів, який особливо підійде користувачам, яким важлива висока якість сканування та наявність широкого спектру інструментів для редагування та організації документів.
Переваги:
Недоліки:
Scanner Pro (фото: Technology Personalized)
Раніше ми писали про корисні поради, які допоможуть швидко та легко створювати PDF-файли на iPhone.
А ще у нас є матеріал про простий додаток, за допомогою якого можна створювати PDF-файли на смартфонах Android у кілька кліків.