8 додатків для зручного сканування документів на iPhone у 2024 році

Genius Scanner

Genius Scanner - це швидкий і простий додаток для сканування документів. Воно виділяється серед інших завдяки своїй швидкості та простоті використання.

Застосунок миттєво сканує документи, перетворює їх у PDF і дозволяє відразу поділитися результатом. Вбудовані інструменти редагування, такі як корекція кривизни, дозволяють швидко упорядкувати документ.

Переваги:

Genius Scanner обробляє документи набагато швидше, ніж багато інших додатків

Навіть у безкоштовній версії застосунка немає нав'язливої реклами

Додаток дозволяє сканувати кілька документів за один раз

Недоліки:

У порівнянні з деякими іншими додатками, Genius Scanner пропонує більш базовий набір функцій

Для додавання підпису до документів потрібно використовувати окремий застосунок

Genius Scanner (фото: Technology Personalized)

Adobe Scan

Adobe Scan - це потужний застосунок для сканування документів від компанії Adobe. Якщо ви часто працюєте з PDF-файлами і цінуєте високу якість сканування, цей додаток стане відмінним вибором.

Переваги:

Adobe Scan створює PDF-файли чудової якості, які перевершують за цим показником багато інших застосунків

Функція оптичного розпізнавання символів (OCR) дозволяє витягувати текст із відсканованих документів без додаткових витрат. При цьому до отриманих файлів не додаються водяні знаки.

Додаток легко інтегрується з іншими продуктами Adobe, що зручно для користувачів, які вже працюють із програмним забезпеченням цієї компанії

При реєстрації облікового запису Adobe користувачі отримують 20 ГБ безкоштовного хмарного сховища для зберігання відсканованих документів

Недоліки:

Для редагування PDF-файлів потрібна підписка преміум-сервісу Adobe

Багато розширених функцій доступні лише за підпискою

Adobe Scan (фото: Technology Personalized)

Microsoft Lens

Microsoft Lens - це безкоштовний та зручний застосунок для сканування документів, який відмінно підходить для повсякденних завдань. Він виділяється серед інших подібних додатків завдяки своїй простоті використання, відсутності реклами та глибокої інтеграції з екосистемою Microsoft.

Додаток дозволяє швидко сканувати документи, візитки, дерев'яні поверхні та рукописні нотатки прямо з камери смартфона. Вбудована функція OCR (оптичне розпізнавання символів) дозволяє витягувати текст із зображень та копіювати його в інші застосунки. Це робить Microsoft Lens незамінним інструментом для студентів, офісних працівників та всіх, хто часто працює з документами.

Переваги:

Додаток повністю безкоштовний і не містить жодної реклами, що робить його дуже привабливим для користувачів

Скановані документи можна легко експортувати до популярних форматів, таких як Word, Excel, PowerPoint та PDF, що робить програму незамінною для користувачів Microsoft

Функція OCR працює надійно та дозволяє точно витягувати текст із зображень

Недоліки:

У застосунку відсутні деякі розширені функції, такі як додавання підписів або водяних знаків, які можуть знадобитися для професійного використання

Додаток найбільш корисний для користувачів, які активно використовують інші продукти Microsoft

Microsoft Lens (фото: Technology Personalized)

DocuScan

DocuSnap - це універсальний додаток для сканування документів, який пропонує широкий спектр функцій для редагування та керування відсканованими файлами.

Однією з головних рис застосунка є його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Незважаючи на відсутність сучасного дизайну, DocuSnap відрізняється своєю чистотою та простотою використання. Відсутність реклами у безкоштовній версії робить роботу з додатком ще приємнішою.

Програма дозволяє сканувати як безпосередньо з камери пристрою, так і імпортувати зображення з галереї.

DocuSnap також пропонує безліч інструментів для редагування сканованих документів, включаючи обрізку, поворот, зміну порядку сторінок, додавання тексту, підписів та водяних знаків.

Вбудована функція OCR дозволяє вилучати текст із зображень та копіювати його для подальшого використання або перекладу іншими мовами. У застосунку також можна об'єднувати, розділяти та стискати PDF-файли, а також перетворювати текстові документи у формат PDF.

Переваги:

Багатий функціонал навіть у безкоштовній версії

DocuSnap не обмежується лише скануванням документів, але також дозволяє редагувати та керувати ними

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить програму доступною для користувачів з будь-яким рівнем підготовки

Недоліки:

Помітних недоліків у додатку немає

DocuScan (фото: Technology Personalized)

Cam Scanner

CamScanner - це багатофункціональний додаток для сканування документів, який пропонує широкий набір інструментів для роботи з документами. Він особливо корисне для тих, кому потрібне пакетне сканування та можливість додавання водяних знаків.

Основні переваги:

Дозволяє швидко сканувати кілька документів за один раз

Пропонує широкий спектр інструментів для редагування, включаючи обрізку, поворот, додавання тексту та водяних знаків

Навіть у безкоштовній версії застосунка на відскановані документи не накладається водяний знак

Має безліч додаткових функцій, таких як автоматичне захоплення, створення QR-кодів, друк документів та конвертування у різні формати

Недоліки:

У безкоштовній версії є реклама, яка може відволікати від роботи

Деякі важливі функції, такі як OCR (оптичне розпізнавання символів) та створення водяних знаків, доступні лише у платній версії

Якість сканованих документів може бути покращена

Cam Scanner (фото: Technology Personalized)

Evernote - Scannable

Evernote Scannable - це зручний додаток, який дозволяє швидко і легко перетворювати ваші фізичні нотатки, квитанції та інші документи на цифрові файли та зберігати їх прямо в Evernote.

Основні переваги:

Додаток має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Функція автоматичного захоплення дозволяє швидко сканувати документи без додаткових налаштувань

Відскановані документи виходять чіткими та добре читаними

Безшовна інтеграція з Evernote дозволяє організовувати та шукати відскановані документи разом з іншими нотатками

Програму можна використовувати безкоштовно, якщо ви готові до деяких обмежень

Недоліки:

Безкоштовна версія Evernote дозволяє створювати обмежену кількість нотаток, що може швидко вичерпатись при активному використанні Scannable

Для збереження відсканованих документів у хмарі потрібний обліковий запис Evernote

Evernote - Scannable (фото: Technology Personalized)

iScanner

iScanner - це багатофункціональний додаток для сканування документів, який пропонує широкий спектр інструментів для роботи з документами та зображеннями. Він не обмежується лише скануванням, але дозволяє редагувати, об'єднувати файли, вирішувати математичні завдання і навіть підраховувати об'єкти.

Переваги:

Крім базових функцій сканування, додаток пропонує безліч додаткових інструментів, таких як розпізнавання тексту, математичні розрахунки, створення QR-кодів та багато іншого

iScanner швидко обробляє документи та зображення

Навіть у безкоштовній версії є безліч корисних функцій

Недоліки:

Наявність нав'язливої реклами може значно знизити комфорт використання застосунка

iScanner (фото: Technology Personalized)

Scanner Pro

Scanner Pro - це потужний і функціональний додаток для сканування документів, який особливо підійде користувачам, яким важлива висока якість сканування та наявність широкого спектру інструментів для редагування та організації документів.

Переваги:

Додаток забезпечує чудову якість сканованих документів, що робить його ідеальним вибором для тих, кому важлива деталізація.

Крім базової функції сканування, Scanner Pro пропонує безліч додаткових інструментів, таких як автоматична зйомка, створення папок, редагування документів, розпізнавання тексту (OCR), захист документів паролем та багато іншого

Додаток має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить його зручним у використанні навіть для новачків

Функція створення папок дозволяє структурувати та швидко знаходити потрібні документи

Недоліки:

Безкоштовна версія має низку обмежень, таких як наявність водяних знаків на відсканованих документах, обмежена функціональність OCR та обмежені можливості обміну

Передбачено лише річну підписку, що може не підійти всім користувачам

Scanner Pro (фото: Technology Personalized)