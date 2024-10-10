8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

В 2024 году мобильные приложения для сканирования документов стали неотъемлемой частью повседневной жизни, позволяя быстро и легко оцифровывать важные бумаги. iPhone обладает множеством приложений, которые превращают камеру смартфона в полноценный сканер.
Про 8 лучших и удобных приложений, которые смогут эффективно отсканировать документы на iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Genius Scanner - это быстрое и простое приложение для сканирования документов. Оно выделяется среди других благодаря своей скорости и простоте использования.
Приложение мгновенно сканирует документы, преобразует их в формат PDF и позволяет сразу поделиться результатом. Встроенные инструменты редактирования, такие как коррекция кривизны, позволяют быстро привести документ в порядок.
Преимущества:
Недостатки:
Genius Scanner (фото: Technology Personalized)
Adobe Scan - это мощное приложение для сканирования документов от компании Adobe. Если вы часто работаете с PDF-файлами и цените высокое качество сканирования, то это приложение станет отличным выбором.
Преимущества:
Недостатки:
Adobe Scan (фото: Technology Personalized)
Microsoft Lens - это бесплатное и удобное приложение для сканирования документов, которое отлично подходит для повседневных задач. Оно выделяется среди других подобных приложений благодаря своей простоте использования, отсутствию рекламы и глубокой интеграции с экосистемой Microsoft.
Приложение позволяет быстро сканировать документы, визитки, деревянные поверхности и рукописные заметки прямо с камеры смартфона. Встроенная функция OCR (оптическое распознавание символов) позволяет извлекать текст из изображений и копировать его в другие приложения. Это делает Microsoft Lens незаменимым инструментом для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает с документами.
Преимущества:
Недостатки:
Microsoft Lens (фото: Technology Personalized)
DocuSnap - это универсальное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр функций для редактирования и управления отсканированными файлами.
Одной из главных особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на отсутствие современного дизайна, DocuSnap отличается своей чистотой и простотой использования. Отсутствие рекламы в бесплатной версии делает работу с приложением еще более приятной.
Приложение позволяет сканировать как непосредственно с камеры устройства, так и импортировать изображения из галереи.
DocuSnap также предлагает множество инструментов для редактирования сканированных документов, включая обрезку, поворот, изменение порядка страниц, добавление текста, подписей и водяных знаков.
Встроенная функция OCR позволяет извлекать текст из изображений и копировать его для дальнейшего использования или перевода на другие языки. В приложении также можно объединять, разделять и сжимать PDF-файлы, а еще преобразовывать текстовые документы в формат PDF.
Преимущества:
Недостатки:
DocuScan (фото: Technology Personalized)
CamScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий набор инструментов для работы с документами. Оно особенно полезно для тех, кому требуется пакетное сканирование и возможность добавления водяных знаков.
Основные преимущества:
Недостатки:
Cam Scanner (фото: Technology Personalized)
Evernote Scannable - это удобное приложение, которое позволяет быстро и легко превращать ваши физические заметки, квитанции и другие документы в цифровые файлы и сохранять их прямо в Evernote.
Основные преимущества:
Недостатки:
Evernote - Scannable (фото: Technology Personalized)
iScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр инструментов для работы с документами и изображениями. Оно не ограничивается только сканированием, но также позволяет редактировать, объединять файлы, решать математические задачи и даже подсчитывать объекты.
Преимущества:
Помимо базовых функций сканирования, приложение предлагает множество дополнительных инструментов, таких как распознавание текста, математические расчеты, создание QR-кодов и многое другое
Недостатки:
iScanner (фото: Technology Personalized)
Scanner Pro - это мощное и функциональное приложение для сканирования документов, которое особенно подойдет пользователям, которым важно высокое качество сканирования и наличие широкого спектра инструментов для редактирования и организации документов.
Преимущества:
Недостатки:
Scanner Pro (фото: Technology Personalized)
Раньше мы писали про полезные советы, которые помогут быстро и легко создавать PDF-файлы на iPhone.
А еще у нас есть материал про простое приложение, с помощью которого можно создавать PDF-файлы на смартфонах Android в несколько кликов.