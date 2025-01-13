8 бюджетних новинок Apple, які вийдуть у 2025 році

Перші модеми та Bluetooth-чіпи власного виробництва Apple планує встановити саме в бюджетні пристрої. Крім того, компанія приділяє особливу увагу недорогим гаджетам для розумного будинку, таким як HomePod mini, Apple TV і Command Center, відкладаючи оновлення більш дорогих моделей на потім.

У 2025 році очікується випуск восьми нових або оновлених бюджетних пристроїв:

MacBook Air (з чипом M4)

iPhone SE (четверте покоління)

iPad (11-е покоління)

AirTag (друге покоління)

Command Center

HomePod mini (друге покоління)

Apple TV 4K (четверте покоління)

Apple Watch SE (третє покоління)

MacBook Air

Новий MacBook Air отримає чіп M4, який забезпечить до 25 відсотків приросту продуктивності в багатозадачному режимі порівняно з поточною моделлю. Очікується підтримка двох зовнішніх дисплеїв і 12-МП веб-камера з функцією Center Stage.

Випуск ноутбука заплановано на весну 2025 року, а стартова ціна, ймовірно, залишиться на рівні 1 099 доларів. Базова комплектація починатиметься з 16 ГБ оперативної пам'яті.

iPhone SE 4

Четверте покоління iPhone SE, за чутками, матиме дизайн, схожий з iPhone 14, включно з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, Face ID, портом USB-C і 48-МП основною камерою. Він буде оснащений чипом A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence.

Також очікується перший модем 5G власної розробки Apple. Очікувана ціна становитиме від 400 до 500 доларів, а запуск намічений на березень 2025 року.

iPad (11-е покоління)

Одинадцяте покоління iPad збереже 10,9-дюймовий дисплей і Touch ID на кнопці живлення, але, ймовірно, отримає чіп A17 Pro або A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence.

Запуск очікується навесні 2025 року, а стартова ціна може залишитися на рівні 349 доларів, з можливим збільшенням базового обсягу пам'яті до 128 ГБ.

AirTag (друге покоління)

AirTag другого покоління буде оснащений поліпшеним чипом Ultra Wideband, який збільшить дальність відстеження втричі, а також отримає кращу інтеграцію з Vision Pro і захист від підміни динаміка для запобігання переслідування.

Очікується, що ціна залишиться на рівні 29 доларів, а випуск пристрою заплановано на середину 2025 року.

Command Center

Command Center - це абсолютно новий пристрій для розумного будинку, оснащений 7-дюймовим дисплеєм, вбудованими динаміками, камерою для FaceTime і датчиками наближення для динамічного налаштування інтерфейсу. Він працюватиме на новій операційній системі homeOS з віджетами та інтеграцією Siri.

Очікується запуск у березні 2025 року, а ціна, ймовірно, буде конкурентоспроможною порівняно з Amazon Echo Show (90 доларів). Більш просунута версія Command Center з роботизованою рукою очікується у 2026 році.

HomePod mini (друге покоління)

Друге покоління HomePod mini отримає новий чип Wi-Fi і Bluetooth, підтримку Wi-Fi 6E, поліпшену якість звуку і другий чип Ultra Wideband для більш точної передачі даних.

Запуск пристрою заплановано на середину 2025 року, а ціна залишиться на рівні 99 доларів.

Apple TV 4K (четверте покоління)

Оновлений Apple TV 4K отримає новий чип серії A (можливо, A16 або новіший), підтримку Wi-Fi 6E і вбудовану камеру для FaceTime. Очікується, що пристрій випустять у 2025 році, а стартова ціна може знизитися зі 129 до 99 доларів для конкуренції з Amazon Fire Stick.

Apple Watch SE (третє покоління)

Apple Watch SE третього покоління, ймовірно, будуть оснащені більшими дисплеями, швидшим чипом (S10 або S11) і, можливо, отримають пластиковий корпус для зниження вартості.

Очікується, що годинник вийде наприкінці 2025 року і збереже стартову ціну в 249 доларів або навіть знизиться, щоб конкурувати з аналогами і залучити батьків, які купують пристрій для дітей.