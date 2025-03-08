8 березня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити

8 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять великомученика Феодора Тирона. До кінця року залишається 298 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 8 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Сьогодні вшановують пам’ять святого великомученика Феодора Тирона - це перехідне свято, яке відзначають у першу суботу Великого посту.

Святий Феодор Тирон жив на межі III та IV століть і служив воїном у місті Аласія, розташованому на узбережжі Чорного моря (нині територія Туреччини). Його командир вимагав, щоб усі солдати приносили жертви язичницьким богам, проте Феодор залишався вірним християнській вірі. Відкрито заявивши про свою віру, він зазнав переслідувань і був кинутий до в’язниці.

Згідно з переказами, у темниці перед Феодором з’явився Ісус Христос, укріпивши його дух і віру. Однак, навіть перед загрозою смерті воїн не зрікся християнства, і його було приречено на спалення. Пізніше його святі мощі перенесли до Константинополя.

Через пів століття імператор Юліан Відступник, прагнучи принизити християн, наказав правителю Константинополя осквернити їжу на ринках - усі продукти поливали кров’ю тварин, принесених у жертву язичницьким богам.

У цей час святий Феодор явився уві сні архієпископу Євдоксію та застеріг його, щоб віряни не купували осквернену їжу, а харчувалися вареною пшеницею з медом - коливом (кутею). На знак цієї події Православна Церква щороку в першу суботу Великого посту відзначає день пам’яті святого великомученика Феодора Тирона.

Могила святого Феодора Тирона у Венеції (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити 8 березня

Цього дня варто утриматися від сварок, ліні, заздрості та брехні, адже такі вчинки не схвалюються Церквою.

У Великий піст забороняється їсти м'ясні страви, проте дозволяється гаряча їжа з маслом.

Що стосується народних забобонів, то 8 березня не рекомендується починати нові справи, вирушати в далеку подорож або давати гроші в борг. Цей день краще провести у спокої й молитві, не порушуючи звичний ритм життя.

Народні прикмети і традиції 8 березня

Під час спостережень за природою 8 березня, можна помітити багато цікавих прикмет, що передвіщають майбутню погоду:

Швидкі та високі хмари - це знак, що настане хороша погода.

- це знак, що настане хороша погода. Густий туман - обіцяє непогоже літо.

- обіцяє непогоже літо. Сороки відлетіли в ліс - скоро настане тепло, і холоди не повернуться.

- скоро настане тепло, і холоди не повернуться. Горобці почали вити гнізда - це знак, що настане стабільне тепло.

- це знак, що настане стабільне тепло. Якщо сороки сховалися під дахами - чекайте на холоди і снігопади.

- чекайте на холоди і снігопади. Якщо дівчина приворожить хлопця - він відповість їй взаємністю.

- він відповість їй взаємністю. Приліт птахів - вказує на хороший урожай хліба.

За народними повір'ями, цього дня важливо допомогти тому, хто попросить допомоги, а також використовувати силу верби для очищення від зимових тягарів.

Здавна вважалося, що верба володіє чудодійною силою, і в цей день жінки часто приносили гілочки верби до дому для очищення. Крім того, вважалося, що при головному болю вербова гілка, покладена під хустку, допоможе позбутися болю.

У кого День ангела 8 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Володимир, Іван та Афанасій.

За старим стилем день ангела у Михайла, Мойсея, Миколи, Олександра, Климента, Івана, Сергія, Кузьми, Олексія.

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