6 акторів, які збрехали, щоб отримати роль у кіно

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон, відомий завдяки ролям у франшизі "Сутінки", науково-фантастичному блокбастері Крістофера Нолана "Тенет" та супергеройському фільмі Метта Рівза "Бетмен", колись був лише початківцем, який намагався пробитися у кіноіндустрію. На шляху до слави йому навіть довелося вдатися до хитрощів.

Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)

"Я залишався без роботи багато років, а коли приїхав до Лос-Анджелеса, кастинг-директори постійно запитували, що я робив останнім часом. Я відповідав: "О, я навчався в RADA". З англійським акцентом це звучало переконливо", - розповів Паттінсон виданню "Mirror".

RADA, або Королівська академія драматичного мистецтва, є однією з найпрестижніших театральних шкіл Англії, але на щастя для актора, ніхто не перевіряв його слова.

Міла Куніс

Коли Міла Куніс проходила кастинг на роль у серіалі "Шоу 70-х", їй було всього 14 років, адже вона щойно перейшла до старших класів школи. Проте кастинг-директори шукали когось старшого, тому акторка вирішила трішки прикрасити правду.

"Я сказала їм, що мені буде 18… Технічно це не брехня, бо рано чи пізно, якщо все йтиме як слід, мені справді виповниться 18", - поділилася Куніс у розмові з Джеєм Лено.

Міла Куніс (фото: Кіноріум)

Що вона вирішила не уточнювати, так це те, що до її повноліття залишалося ще чотири роки. Пізніше знімальна команда дізналася її справжній вік, але на щастя, це не створило жодних проблем.

Енн Гетевей, щоб отримати роль у фільмі "Горбата гора", переконала кастинг-директорів, що вона вміє їздити верхи, хоча насправді ніколи раніше цього не робила.

"Мої батьки дали мені цінну пораду: якщо тебе запитують, чи ти щось умієш, завжди відповідай "так". За два тижні можна навчитися будь-чого, якщо достатньо постаратися", - поділилася акторка в інтерв’ю для Out.

Вона запевнила, що чудово їздить верхи і взялася швидко опановувати навички верхової їзди, зрештою досягнувши неабиякого рівня майстерності.

Проте під час репетицій зйомок сталося непередбачуване: кінь, який реагував лише на словесні команди, відмовлявся виконувати її накази.

"На очах у 300 статистів, усі з яких були родео-професіоналами, кінь просто не слухався мене. У підсумку він мене скинув - прямо перед усіма", - пригадала акторка.