6 актеров, которые солгали, чтобы получить роль в кино

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон, известный благодаря ролям во франшизе "Сумерки", научно-фантастическом блокбастере Кристофера Нолана "Тенет" и супергеройском фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", когда-то был только начинающим, который пытался пробиться в киноиндустрию. На пути к славе ему даже пришлось прибегнуть к хитрости.

Роберт Паттинсон (фото: Кинориум)

"Я оставался без работы много лет, а когда приехал в Лос-Анджелес, кастинг-директора постоянно спрашивали, что я делал в последнее время. Я отвечал: "О, я учился в RADA". С английским акцентом это звучало убедительно", - рассказал Паттинсон изданию "Mirror".

RADA, или Королевская академия драматического искусства, является одной из самых престижных театральных школ Англии, но к счастью для актера, никто не проверял его слова.

Мила Кунис

Когда Мила Кунис проходила кастинг на роль в сериале "Шоу 70-х", ей было всего 14 лет, ведь она только что перешла в старшие классы школы. Однако кастинг-директора искали кого-то старшего, поэтому актриса решила немного приукрасить правду.

"Я сказала им, что мне будет 18... Технически это не ложь, потому что рано или поздно, если все пойдет как следует, мне действительно исполнится 18", - поделилась Кунис в разговоре с Джеем Лено.

Мила Кунис (фото: Кинориум)

Что она решила не уточнять, так это то, что до ее совершеннолетия оставалось еще четыре года. Позже съемочная команда узнала ее настоящий возраст, но к счастью, это не создало никаких проблем.

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Энн Хэтэуэй, чтобы получить роль в фильме "Горбатая гора", убедила кастинг-директоров, что она умеет ездить верхом, хотя на самом деле никогда раньше этого не делала.

"Мои родители дали мне ценный совет: если тебя спрашивают, умеешь ли ты что-то, всегда отвечай "да". За две недели можно научиться чему угодно, если достаточно постараться", - поделилась актриса в интервью для Out.

Она заверила, что прекрасно ездит верхом и взялась быстро осваивать навыки верховой езды, в конце концов достигнув высокого уровня мастерства.

Однако во время репетиций съемок произошло непредсказуемое: лошадь, которая реагировала только на словесные команды, отказывалась выполнять ее приказы.

"На глазах у 300 статистов, все из которых были родео-профессионалами, лошадь просто не слушалась меня. В итоге она меня сбросила - прямо перед всеми", - вспомнила актриса.