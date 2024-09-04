77-річний Елтон Джон розповів про важку інфекцію, через яку втратив зір на одне око

Відомий британський виконавець Елтон Джон повідомив про серйозну інфекцію очей, через яку у нього частково зник зір.

Що про це відомо, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

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Знаменитий музикант зазначив, що протягом усього літа боровся із хворобою, і наразі одужання відбувається, воно відчутне, проте не так швидко, як хотілось би.

"Влітку я боровся з тяжкою інфекцією очей, після якої, на жаль, можу бачити лише на одне око. Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і потрібен деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока", - зазначив артист у своєму блозі.

Також у відповідній публікації зірка подякував медсестрам та лікарям за надану йому професійну допомогу.

А ще - він висловив вдячність своїм близьким - чоловікові Девіду Фернішу та їхнім синам, 13-річному Захарі та 11-річному Елайджі, які, за його словами, "добре піклувалися про нього протягом усіх останніх тижнів".

Заява співака (Фото: instagram.com/eltonjohn)

Це літо Джон провів, одужуючи вдома, і прогрес відновлення він оцінює доволі позитивно, пише одне із видань.

Свою публікацію співак завершив словами "вдячність" та "любов". Колеги та шанувальники вже відреагували на цю новину та побажали Елтону якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, минулого року британський рок-музикант також зазнав нещасного випадку, впавши у своїй віллі, що у Ніцці, Франція.

"Ми можемо підтвердити, що після вчорашнього випадку у його будинку на півдні Франції, Елтон навідався до місцевої лікарні у якості профілактичної міри", - зазначали тоді представники артиста.

"Після обстеження його виписали з лікарні й він повернувся додому. З ним усе добре і він здоровий", - також говорили вони.

Окрім того, у 2017 році музикант таємно боровся із раком простати, і на тлі цієї хвороби йому робили операцію.

Минулого року з музикантом також трапився неприємний випадок (Фото: instagram.com/eltonjohn)

На початку цього року легендарний виконавець відвідав премію "Еммі", де став 19-ю людиною, яка здобула цю нагороду, а також "Оскар", "Тонні" та "Греммі" - через це Джон отримав статус EGOT (розшифровується за першими літерами премій - вищезазначених чотирьох основних нагород).

"Я неймовірно зворушений тим, що приєднуюся до неймовірно талановитого кола переможців EGOT сьогодні ввечері. Сьогоднішній вечір є свідченням сили мистецтва і радості, яку воно приносить у наше життя. Дякую всім, хто підтримували мене протягом всієї моєї кар'єри, я неймовірно вдячний", - коментував цю подію 77-річний чоловік.