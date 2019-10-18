73-річний українець велосипедом дістався до Африки (фото)

Веломандрівник Микола Цяпкал (Фото: колаж РБК-Україна)

Веломандрівник розповів про свої поїздки до Європи та Африки

73-річний українець Микола Цяпкал на велосипеді доїхав з Ірпеня під Києвом до Марокко, подолавши відстань близько 3400 км. Мандрівник вирішив провідати в африканському місті свою дочку Марину та її родину. Про це передає інформаційний портал "Стожари".

За два роки до поїздки до Африки лікар Микола Юхимович влітку 2017-го їздив на велосипеді до онука Нізара, який проживає і навчається у французькому Реймсі недалеко від Парижа - вояж в майже 2400 км зайняв близько місяця.

"Велосипед залишив Нізару - а назад вже полетів літаком. А він пригостив мене борщем, зводив у Реймський собор, де вийшла заміж за французького короля наша київська Анна Ярославна, а також ми з'їздили в Париж до Ейфелевої вежі та Джоконди", - розповів Цяпкал.

Після цього веломандрівник знову зібрався в дорогу - тепер вже в африканське місто Марракеш, щоб погостювати у доньки.

73-річний українець Микола Цяпкал вирушив у велоподорож до Марокко в Африці (Фото: svitua.org)

"Подорож у гості до доньки Марини, в Марокко, планував ще на 2018 рік. Встиг відкрити візу, придбати страховку, але так сталося, що зламав вдома руку - чіпляв карнизи дочці Каті, довелося відкласти. Цього року вже підготувався більш серйозно, склав маршрут та пішов, як кажуть, у світ", - говорить 73-річний мандрівник.

Двоколісний транспорт для подорожей Цяпкал робив собі на замовлення. Уродженець Черкаської області зізнався, що мріяв про європейський тріп вже давно, і навіть купив машину, щоб показати дітям світ. Але робота і постійна зайнятість щоразу заважала відправитися в поїздку, та й задоволення це не з дешевих.

"Тому вже через багато років я повернувся до цієї ідеї, але вже не за допомогою автомобіля, а з велосипедом", - розповів Микола Юхимович.

Також лікар зазначив, що не є жодним професіоналом у спорті, а просто в дитинстві любив кататися на велосипеді. Тепер, перед подорожжю, перевіряв свої сили спочатку невеликими відстанями, а потім прикинув, що якщо долати на день до 100 км, то можна пробувати.

За 40 днів Цяпкал дістався з Ірпеня до Барселони. Серед труднощів в дорозі він назвав також і незнання англійської мови. Мандрував півднем - їхав основному морськими узбережжями. Перетнув Угорщину, Хорватію, Словенію, Італію та Іспанію, поки не відправився з Барселони літаком і поромом до Марокко в Африку.

73-річний українець Микола Цяпкал на велосипеді доїхав з Ірпеня до Марокко (Фото: svitua.org)

Велосипедист - мандрівник розповів, що ночувати доводилося і в наметі, і просто неба. Так, ціни на житло на півдні Європи досить високі, і за ніч в готелі просили 100-150 євро. Харчування також дороге, тому ще в Україні запасся кашею в пакетиках і сухими сніданками - так власної їжі вистачило до Іспанії.

В Барселоні Цяпкал не міг потрапити в аеропорт, бо велосипедом туди їхати було заборонено. Місцеві поліцейські викликали мандрівникові таксі, щоб довезли до аеропорту.

Микола розповів, що прийом у столиці Марокко Марракеші став для нього приємним сюрпризом - донька перед приїздом батька поділилася гарною новиною зі своїми українськими друзями з діаспори, а ті запросили консула на зустріч українського гостя.

"Їй Богу, я відчув себе щонайменше президентом. Грав оркестр, були квіти і коровай, український прапор. Дуже приємно, повірте", - згадав Цяпкало.

73-річний Микола Цяпкал на велосипеді доїхав до Марокко, щоб провідати дочку і її сім'ю (Фото: svitua.org)

Українець також зазначив, що в цій подорожі відпочив душею і відкрив для себе багато нового.