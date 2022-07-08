72-летнему тренеру спортивной школы Луцка грозит 12 лет тюрьмы за развращение несовершеннолетних

Что говорит следствие

Злоумышленник подозревается по трем статьям Уголовного кодекса, и ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Речь идет о ч.3 ст.152 УК (изнасилование несовершеннолетних лиц), ч.3 ст.153 УК (совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних) и ч.2 ст.156 УК (развращение несовершеннолетних).

По данным следователей, мужчина, используя авторитет и влияние, "унижал и запугивал девушек, заставлял их обнажаться и совершать непристойные действия".

"Развратные действия сексуального характера против воли несовершеннолетних устраивал и в помещении тренировочного заведения в Луцке", - говорится в сообщении.

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Показания потерпевших

В ходе обыска в его кабинете изъяли предметы, свидетельствующие о таких действиях. Сейчас вещдоки отправили на исследование. Следователи Луцкого райуправления полиции "продолжают брать показания и устанавливают все детали преступных действий личности".

"Пока известно о пяти потерпевших, которые на момент совершения указанных преступлений не достигли совершеннолетия: они написали в полицию соответствующие заявления", - отметили правоохранители.

Кто именно обвиняется

Как уточняет издание "Трибуна", речь идет о 72-летнем тренере женской волейбольной команды "Волынь-Университет" Богуславе Галицком. Он был руководителем областной детской-юношеской спортивной школы Луцка. Также является заслуженным тренером Украины.

В конце июня родители его воспитанниц обвинили его в унижении чести и достоинства своих детей, а также в действиях сексуального характера.

Богуслав Галицкий, тренер команды "Волынь-Университет" (фото: volynnews.com)

Несколько волейболисток луцкого клуба и экс-игроки команды подтвердили местным журналистам правдивость информации о тренере-насильнике.

По данным ИА "Волынские Новости", сначала родители хотели разрешить ситуацию без привлечения полиции и требовали, чтобы Галицкий и члены его семьи покинули должности в спортивной школе. После того как он отказался, родители обратились к правоохранителям с коллективным заявлением.

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