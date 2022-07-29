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70-летняя украинка из Чернигова поднимает штангу весом в 30 кг: переплюнула даже молодых

В Чернигове 70-летняя пенсионерка поднимает штангу весом в 30 кг (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вера Мельник в свои 70 лет решила пойти в спортзал вместе с 51-летней дочкой Ириной. Они отправились в один из тренажерных залов Чернигова и доказали, что возраст - не преграда для занятия спортом.

О невероятной женщине рассказали в сюжете "Суспільне".

В спортзал 70-летняя Вера пришла 8 месяцев назад. Причиной стали проблемы со здоровьем.

"Вроде проблемы с сахарным диабетом. Я думаю нет, ни фига. Пойду лучше заниматься спортом. Лучше буду тратить деньги на спортзал, чем я буду тратить деньги на лекарства", - говорит Вера Мельник.

Сейчас пенсионерка уже делает становую тягу со штангой весом в 30 кг. Вместе с дочкой они посещают спортзал трижды в день, а в свободные дни самостоятельно делают зарядку. Говорят, что спорт - это возможность отвлечься и укрепить собственное здоровье.

В свои 70 лет Вера Мельник поднимает штангу весом в 30 кг (кадр из видео)

У Веры Мельник двое детей, двое внуков и правнук. Ее дочь Ирина - напарница по упражнениям, они делают их парно. В зале женщины стараются все делать вместе и не отставать друг от друга. Из всех упражнений им больше всего нравится качать ягодицы.

Тренер Веры и Ирины утверждает, что физическая нагрузка на людей старшего возраста влияет только положительно - улучшается кровообращение, мышечный тонус и осанка.

"Люди часто подходят в зале и спрашивают, сколько ей лет. Когда я говорю, что 70 лет, то никто не верит. Потому они видят, как она тренируется, какие комплексы делает, а Вера делает то, что девушки лет 20-30 не могут сделать", - рассказал тренер Артем.

Вера говорит, что, когда они приходят в тренажерный зал, что забывают обо всем, что происходит вокруг. Но при этом они не перестают верить в победу и в ВСУ.

Кстати, ранее мы писали о том, что 83-летняя одесситка передала для военных деньги с пенсии, закрутки и молитвы.

А еще рассказывали о том, что 82-летняя жительница Бородянки дважды пережила ужасы оккупации и войны.

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