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70-річна українка з Чернігова піднімає штангу вагою в 30 кг: переплюнула навіть молодих

У Чернігові 70-річна пенсіонерка піднімає штангу вагою в 30 кг (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Віра Мельник у свої 70 років вирішила піти в спортзал разом з 51-річною донькою Іриною. Вони вирушили в один з тренажерних залів Чернігова і довели, що вік - не перешкода для заняття спортом.

Про неймовірну жінку розповіли в сюжеті "Суспільне".

У спортзал 70-річна Віра прийшла 8 місяців тому. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.

"Начебто проблеми з цукровим діабетом. Я думаю ні, ні фіга. Піду краще займатися спортом. Краще буду витрачати гроші на спортзал, ніж я буду витрачати гроші на ліки", - каже Віра Мельник.

Зараз пенсіонерка вже робить станову тягу зі штангою вагою в 30 кг. Разом з донькою вони відвідують спортзал тричі на день, а у вільні дні самостійно роблять зарядку. Кажуть, що спорт - це можливість відволіктися і зміцнити власне здоров'я.

У свої 70 років Віра Мельник піднімає штангу вагою в 30 кг (кадр з відео)

У Віри Мельник двоє дітей, двоє онуків і правнук. Її дочка Ірина - напарниця по вправах, вони роблять їх парно. У залі жінки намагаються все робити разом і не відставати один від одного. З усіх вправ їм найбільше подобається качати сідниці.

Тренер віри та Ірини стверджує, що фізичне навантаження на людей старшого віку впливає тільки позитивно - поліпшується кровообіг, м'язовий тонус і постава.

"Люди часто підходять в залі та запитують, скільки їй років. Коли я кажу, що 70 років, то ніхто не вірить. Тому вони бачать, як вона тренується, які комплекси робить, а віра робить те, що дівчата років 20-30 не можуть зробити", - розповів тренер Артем.

Віра каже, що, коли вони приходять в тренажерний зал, що забувають про все, що відбувається навколо. Але при цьому вони не перестають вірити в перемогу і в ЗСУ.

До речі, раніше ми писали про те, що 83-річна одеситка передала для військових гроші з пенсії, закрутки та молитви.

А ще розповідали про те, що 82-річна мешканка Бородянки двічі пережила жахи окупації та війни.

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