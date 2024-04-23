7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожному

Люди часто не помічають, що у них з'являються не дуже гарні звички. Мова тіла може багато сказати про особистість і почуття. Варто знати, яких звичок потрібно позбутися у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Bright side .

Сутулість

Ваша постава може багато сказати про рівень вашої впевненості в собі. Якщо ви сутулитеся, це покаже, що ви почуваєтеся невпевнено.

До того ж якщо ви не виправите свою поставу, то сутулість може стати звичкою.

Як сутулість впливає на впевненість (фото: brightside.me)

Схрещування ніг або рук

Для багатьох людей природно схрещувати руки та ноги, коли вони сидять. Однак, якщо ви з кимось розмовляєте, то це може стати захисною реакцією. Так ви можете надсилати повідомлення про те, що ви не готові спілкуватися з іншою людиною чи чути, що вона хоче сказати.

Якщо ви будете тримати руки та ноги несхрещеними, то виглядатимете впевнено.

Людина зі схрещеними руками та ногами (фото: brightside.me)

Потирання шиї

Потираючи шию, ви можете зняти стрес. Або, можливо, ви просто робите це, щоб зняти напругу в шиї, навіть якщо вас нічого не хвилює.

У будь-якому випадку, будьте уважні до того, що ви робите своїми руками, і намагайтеся уникати цього, наскільки це можливо. Інакше це може виявити вашу тривогу та дискомфорт іншим людям.

Людина потирає шию (фото: brightside.me)

Гризти нігті

Ще одна звичка, яка показує іншим людям, що ви нервуєте - це гризти нігті. Це може допомогти вам зняти стрес, але також розкаже, як ви себе почуваєте.

Крім того, це може відволікати людину, з якою ви розмовляєте, і вона може навіть вважати це відразливим.

До того ж це зашкодить стану ваших нігтів. А оскільки люди оцінюють вас за зовнішнім виглядом, ви можете залишити погане враження.

Людина гризе нігті (фото: brightside.me)

Уникати зорового контакту

Уникання зорового контакту може свідчити про те, що вам не вистачає впевненості або хтось вам не подобається.

З іншого боку, інтенсивний погляд прямо в очі іншої людини може здатися агресивним і змусити її почуватися незручно.

Людина, яка уникає зорового контакту (фото: brightside.me)

Закочування очей

Це явна ознака неповаги. Також це може бути відносно нешкідливим вчинком невербального спілкування з кимось із ваших друзів, щоб показати, що вам нудно.

Однак, якщо ви зробите це після того, як щось сказав ваш колега, то це буде образливо.

Чому потрібно позбутися звички закочувати очі (фото: brightside.me)

Забувати посміхатися

Люди часто забувають посміхатися, особливо в офіційних ситуаціях. Але це чудовий спосіб продемонструвати впевненість і відкритість.

І це також може змусити інших людей посміхнутися у відповідь і почуватися більш позитивними та відкритими до вас.

Чому людям потрібно частіше посміхатися (фото: brightside.me)