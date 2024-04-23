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7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожному

Вівторок 23 квітня 2024 10:58
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7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожному Яких звичок потрібно позбутися у житті (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди часто не помічають, що у них з'являються не дуже гарні звички. Мова тіла може багато сказати про особистість і почуття. Варто знати, яких звичок потрібно позбутися у житті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Bright side.

Сутулість

Ваша постава може багато сказати про рівень вашої впевненості в собі. Якщо ви сутулитеся, це покаже, що ви почуваєтеся невпевнено.

До того ж якщо ви не виправите свою поставу, то сутулість може стати звичкою.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожномуЯк сутулість впливає на впевненість (фото: brightside.me)

Схрещування ніг або рук

Для багатьох людей природно схрещувати руки та ноги, коли вони сидять. Однак, якщо ви з кимось розмовляєте, то це може стати захисною реакцією. Так ви можете надсилати повідомлення про те, що ви не готові спілкуватися з іншою людиною чи чути, що вона хоче сказати.

Якщо ви будете тримати руки та ноги несхрещеними, то виглядатимете впевнено.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожномуЛюдина зі схрещеними руками та ногами (фото: brightside.me)

Потирання шиї

Потираючи шию, ви можете зняти стрес. Або, можливо, ви просто робите це, щоб зняти напругу в шиї, навіть якщо вас нічого не хвилює.

У будь-якому випадку, будьте уважні до того, що ви робите своїми руками, і намагайтеся уникати цього, наскільки це можливо. Інакше це може виявити вашу тривогу та дискомфорт іншим людям.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожномуЛюдина потирає шию (фото: brightside.me)

Гризти нігті

Ще одна звичка, яка показує іншим людям, що ви нервуєте - це гризти нігті. Це може допомогти вам зняти стрес, але також розкаже, як ви себе почуваєте.

Крім того, це може відволікати людину, з якою ви розмовляєте, і вона може навіть вважати це відразливим.

До того ж це зашкодить стану ваших нігтів. А оскільки люди оцінюють вас за зовнішнім виглядом, ви можете залишити погане враження.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожному

Людина гризе нігті (фото: brightside.me)

Уникати зорового контакту

Уникання зорового контакту може свідчити про те, що вам не вистачає впевненості або хтось вам не подобається.

З іншого боку, інтенсивний погляд прямо в очі іншої людини може здатися агресивним і змусити її почуватися незручно.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожномуЛюдина, яка уникає зорового контакту (фото: brightside.me)

Закочування очей

Це явна ознака неповаги. Також це може бути відносно нешкідливим вчинком невербального спілкування з кимось із ваших друзів, щоб показати, що вам нудно.

Однак, якщо ви зробите це після того, як щось сказав ваш колега, то це буде образливо.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожному

Чому потрібно позбутися звички закочувати очі (фото: brightside.me)

Забувати посміхатися

Люди часто забувають посміхатися, особливо в офіційних ситуаціях. Але це чудовий спосіб продемонструвати впевненість і відкритість.

І це також може змусити інших людей посміхнутися у відповідь і почуватися більш позитивними та відкритими до вас.

7 жестів і поз, яких потрібно позбутися кожному

Чому людям потрібно частіше посміхатися (фото: brightside.me)

Раніше ми повідомляли про звички, які вбивають організм більше ніж алкоголь і куріння.

Також ми писали про 5 фінансових звичок, яких варто позбутись вже зараз, якщо хочете розбагатіти.

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