7 жестов и поз, от которых нужно избавиться каждому
Люди часто не замечают, что у них появляются не очень хорошие привычки. Язык тела может многое сказать о личности и чувствах. Следует знать, от каких привычек нужно избавиться в жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Bright side.
Сутулость
Ваша осанка может многое сказать об уровне вашей уверенности в себе. Если вы сутулитесь, это покажет, что вы чувствуете себя неуверенно.
К тому же, если вы не исправите свою осанку, то сутулость может стать привычкой.
Как сутулость влияет на уверенность (фото: brightside.me)
Скрещивание ног или рук
Для многих людей естественно скрещивать руки и ноги, когда они сидят. Однако если вы с кем-то разговариваете, то это может стать защитной реакцией. Так вы можете посылать сообщения о том, что вы не готовы общаться с другим человеком или слышать, что он хочет сказать.
Если вы будете держать руки и ноги нескрещенными, то будете выглядеть уверенно.
Человек со скрещенными руками и ногами (фото: brightside.me)
Потирание шеи
Потирая шею, вы можете снять стресс. Или возможно вы просто делаете это, чтобы снять напряжение в шее, даже если вас ничего не волнует.
Во всяком случае, будьте внимательны к тому, что вы делаете своими руками, и старайтесь избегать этого, насколько это возможно. В противном случае это может проявить вашу тревогу и дискомфорт другим людям.
Человек потирает шею (фото: brightside.me)
Грызть ногти
Еще одна привычка, которая показывает другим людям, что вы нервничаете - это грызть ногти. Это может помочь вам снять стресс, но также расскажет, как вы себя чувствуете.
Кроме того, это может отвлекать человека, с которым вы разговариваете, и он может даже считать это отвратительным.
К тому же это повредит состоянию ваших ногтей. А поскольку люди оценивают вас по внешнему виду, вы можете оставить плохое впечатление.
Человек грызет ногти (фото: brightside.me)
Избегать зрительного контакта
Избегание зрительного контакта может свидетельствовать о том, что вам не хватает уверенности или кто-то вам не нравится.
С другой стороны, интенсивный взгляд прямо в глаза другого человека может показаться брутальным и принудить его ощущать себя неловко.
Человек, избегающий зрительного контакта (фото: brightside.me)
Закатывание глаз
Это очевидный признак неуважения. Также это может быть относительно безвредным поступком невербального общения с кем-нибудь из ваших друзей, чтобы показать, что вам скучно.
Однако, если вы сделаете это после того, как что-то сказал ваш коллега, то это будет оскорбительно.
Почему нужно избавиться от привычки закатывать глаза (фото: brightside.me)
Забывать улыбаться
Люди часто забывают улыбаться, особенно в официальных ситуациях. Но это отличный способ продемонстрировать уверенность и открытость.
И это также может заставить других людей улыбнуться в ответ и чувствовать себя более позитивными и открытыми для вас.
Почему людям нужно чаще улыбаться (фото: brightside.me)
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