7 жестов и поз, от которых нужно избавиться каждому

Люди часто не замечают, что у них появляются не очень хорошие привычки. Язык тела может многое сказать о личности и чувствах. Следует знать, от каких привычек нужно избавиться в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Bright side .

Сутулость

Ваша осанка может многое сказать об уровне вашей уверенности в себе. Если вы сутулитесь, это покажет, что вы чувствуете себя неуверенно.

К тому же, если вы не исправите свою осанку, то сутулость может стать привычкой.

Как сутулость влияет на уверенность (фото: brightside.me)

Скрещивание ног или рук

Для многих людей естественно скрещивать руки и ноги, когда они сидят. Однако если вы с кем-то разговариваете, то это может стать защитной реакцией. Так вы можете посылать сообщения о том, что вы не готовы общаться с другим человеком или слышать, что он хочет сказать.

Если вы будете держать руки и ноги нескрещенными, то будете выглядеть уверенно.

Человек со скрещенными руками и ногами (фото: brightside.me)

Потирание шеи

Потирая шею, вы можете снять стресс. Или возможно вы просто делаете это, чтобы снять напряжение в шее, даже если вас ничего не волнует.

Во всяком случае, будьте внимательны к тому, что вы делаете своими руками, и старайтесь избегать этого, насколько это возможно. В противном случае это может проявить вашу тревогу и дискомфорт другим людям.

Человек потирает шею (фото: brightside.me)

Грызть ногти

Еще одна привычка, которая показывает другим людям, что вы нервничаете - это грызть ногти. Это может помочь вам снять стресс, но также расскажет, как вы себя чувствуете.

Кроме того, это может отвлекать человека, с которым вы разговариваете, и он может даже считать это отвратительным.

К тому же это повредит состоянию ваших ногтей. А поскольку люди оценивают вас по внешнему виду, вы можете оставить плохое впечатление.

Человек грызет ногти (фото: brightside.me)

Избегать зрительного контакта

Избегание зрительного контакта может свидетельствовать о том, что вам не хватает уверенности или кто-то вам не нравится.

С другой стороны, интенсивный взгляд прямо в глаза другого человека может показаться брутальным и принудить его ощущать себя неловко.

Человек, избегающий зрительного контакта (фото: brightside.me)

Закатывание глаз

Это очевидный признак неуважения. Также это может быть относительно безвредным поступком невербального общения с кем-нибудь из ваших друзей, чтобы показать, что вам скучно.

Однако, если вы сделаете это после того, как что-то сказал ваш коллега, то это будет оскорбительно.

Почему нужно избавиться от привычки закатывать глаза (фото: brightside.me)

Забывать улыбаться

Люди часто забывают улыбаться, особенно в официальных ситуациях. Но это отличный способ продемонстрировать уверенность и открытость.

И это также может заставить других людей улыбнуться в ответ и чувствовать себя более позитивными и открытыми для вас.

Почему людям нужно чаще улыбаться (фото: brightside.me)