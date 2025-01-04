7 акторів, які мало не збожеволіли від своїх персонажів

Джим Керрі

Джим Керрі, відомий своїми яскравими комедійними ролями, роками розважав мільйони глядачів, але сам переживав непрості часи. Постійна слава та обмеження одним амплуа зробили актора надзвичайно вразливим. Згодом йому діагностували синдром дефіциту уваги, і це стало початком серйозних труднощів.

Навіть робота, яку він любив, не могла допомогти впоратися з депресією. Джиму довелося звернутися до антидепресантів, а іноді він навіть говорив про себе у третій особі. Ситуація погіршилася після трагічної події - самогубства його дівчини.

Джим Керрі (фото: Кіноріум)

Після цього Керрі звернувся до психотерапевта, почав проходити курс терапії й шукати спосіб повернути рівновагу в житті.

Хіт Леджер

Хіт Леджер присвятив себе ролі Джокера повністю, годинами і навіть ночами занурюючись у репетиції, щоб глибше зрозуміти характер і мотиви свого персонажа. Однак такий підхід серйозно вплинув на його психічний і фізичний стан.

Хіт Леджер (фото: Кіноріум)

Згодом актор почав втрачати відчуття себе, а постійне безсоння змусило його звернутися до використання медикаментів. На жаль, він не дожив до прем'єри культового фільму - причина смерті стала передозування снодійними та знеболювальними препаратами.

Наталі Портман

Для підготовки до ролі балерини у фільмі "Чорний лебідь" Наталі Портман довелося пройти через серйозні випробування. Акторка схудла на 15 кілограмів, практично відмовившись від їжі. Крім того, режисер Даррен Аронофскі наполіг на її ізоляції від колег по знімальному майданчику, щоб максимально занурити її у психологічний стан персонажа.

Наталі Портман​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Такий підхід призвів до фізичного і морального виснаження, що ледь не зламало Наталі. Навіть після завершення роботи над фільмом вона ще довгий час не могла повністю вийти з ролі.

Шеллі Дювалл

Під час роботи над фільмом "Сяйво", створеним за мотивами роману Стівена Кінга, найбільше випробувань дісталося Шеллі Дювалл. Акторці довелося пережити справжній жах не лише на екрані, а й за лаштунками. Колеги навмисно створювали напружені ситуації та доводили її до емоційного виснаження, щоб вона максимально реалістично передала стан переляканої героїні.

Шеллі Дювалл​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Після завершення зйомок Шеллі, яка померла у минулому році від ускладнень діабету, тривалий час зверталася до психолога, щоб відновити душевну рівновагу.

Шайа Лабаф

Для зйомок у фільмі "Лють" Шайа Лабаф вирішив максимально зануритися у роль, оселившись на справжній військовій базі та спостерігаючи за життям солдатів. Щоб глибше зрозуміти свого персонажа, він навіть навмисно завдав собі рани ножем і вибив зуб.

В іншому проєкті, "Небезпечна ілюзія", актор пішов ще далі - почав вживати заборонені речовини, як і його герой. Це ледь не призвело до того, що Лабаф став залежним від наркотиків та алкоголю.

Шайа Лабаф​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Такі радикальні експерименти сильно вплинули на психічний стан актора. Навіть сьогодні він продовжує боротьбу з наслідками своїх залежностей.

Джаред Лето

Джаред Лето дуже серйозно підійшов до ролі у фільмі "Загін самогубців". Під час зйомок він вдавався до незвичайних і навіть тривожних методів, щоб повністю зануритися в образ Джокера.

Актор надсилав колегам дивакуваті подарунки: Марго Роббі отримала від нього живого пацюка, а Вілл Сміт - упаковку куль. Окрім цього, Джаред розсилав відео, на яких у гримі Джокера звертався до людей на тлі мертвої свині.

Джаред Лето​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Такі дії викликали занепокоєння у команди фільму щодо його психічного стану. Сам Лето пояснював, що його метою було викликати у колег та глядачів справжню неприязнь до Джокера, максимально наблизивши персонажа до реальності.

Кейт Вінслет

Кейт Вінслет здобула нагороди "Оскар" і "Золотий глобус" за роль у фільмі "Читець". Однак робота над цією картиною залишила глибокий відбиток на актрисі. Після завершення зйомок їй знадобилося кілька місяців, щоб відійти від персонажа і відновити своє психічне здоров'я.

Кейт Вінслет (фото: Кіноріум)