7 забутих традицій на Покрову, яких дотримувалися наші предки

Молитва про заміжжя

Незаміжні дівчата в цей день відвідували храм і просили Божу Матір про заміжжя, звертаючись із словами: "Свята Мати, Покровонько, покрий мені голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою".

Вони вірили, що Покрова допоможе знайти гарного чоловіка і влаштувати щасливе сімейне життя. Дівчата, які щиро просили про заміжжя, мали надію, що їхні прохання будуть почуті, і вже найближчим часом вони стануть нареченими.

Сімейна молитва та покровительство

У цей день кожна родина просила Божу Матір про захист і милість для своєї оселі. Вірили, що звернення до Богородиці забезпечить захист від негараздів і подарує спокій на весь рік.

Це був важливий обряд, який об’єднував сім’ю в молитві, що зміцнювала віру і духовний зв'язок між членами родини.

Вечорниці для молоді

З настанням Покрови починалися вечорниці - зібрання молоді, на яких дівчата і хлопці могли спілкуватися, співати, розважатися і знайомитися одне з одним.

Незаміжні дівчата особливо чекали на ці вечорниці, адже вони давали можливість знайти собі пару. Вважалося, що цей час є особливо сприятливим для утворення нових знайомств, які могли перерости в щасливий шлюб.

Картина І.Рєпіна "Вечорниці" (зображення: Вікіпедія)

Випікання млинців та застілля

Вранці на Покрову господині пекли млинці, які символізували тепло і затишок. Їх подавали до святкового столу, а ввечері влаштовували великі родинні застілля, на яких вся родина збиралася разом.

Вважалося, що млинці принесуть тепло в оселю на всю зиму, а спільне застілля зміцнить родинні зв'язки.

Дарування бідним і окурювання оселі

На Покрову прийнято було робити пожертви бідним і сиротам - це приносило благословення і милість Божої Матері. Крім того, оселі окурювали димом від гілочок яблуні або вишні, щоб залучити в дім добробут і захистити його від злих сил.

Цей обряд мав на меті створити навколо оселі захисний бар'єр, який допоможе родині пережити зиму без негараздів.

Приготування святкового короваю

До святкового столу на Покрову господині обов’язково пекли коровай, який символізував достаток і гостинність. Короваєм пригощали родичів, сусідів і друзів, а залишки сушили і зберігали до початку Великого посту. Це був своєрідний символ добробуту, який мав принести достаток у дім.

Святковий коровай (фото: Freepik.com)

Весілля на Покрову

Вважалося, що на Покрову шлюб, укладений у цей день, буде завжди під захистом Пресвятої Богородиці. Саме тому багато пар обирали цей день для вінчання.

Люди вірили, що Божа Мати благословить їхній шлюб, і він буде міцним і щасливим. Народне прислів'я говорить: "Білий сніг землю вкриває, мене молоду заміж споряджає", підкреслюючи символічність свята для дівчат.