7 забытых традиций на Покров, которые соблюдали наши предки

Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых праздников украинского народа, знаменующий завершение сельскохозяйственного года. Все плоды собраны, зима уже близко, а впереди время отдыха, семейных празднований и свадеб, с чем были связаны определенные традиции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие народные обычаи существовали в древности у украинцев на праздник Покров.
Незамужние девушки в этот день посещали храм и просили Божью Матерь о замужестве, обращаясь со словами: "Святая Мать, Покровонька, покрой мне головушку, хоть тряпкой, чтобы не осталась девкой".
Они верили, что Покров поможет найти хорошего мужчину и устроить счастливую семейную жизнь. Девушки, которые искренне просили о замужестве, надеялись, что их просьбы будут услышаны, и уже в ближайшее время они станут невестами.
В этот день каждая семья просила Божью Матерь о защите и милости для своего дома. Верили, что обращение к Богородице обеспечит защиту от проблем и подарит покой на весь год.
Это был важный обряд, объединявший семью в молитве, укрепляющую веру и духовную связь между членами семьи.
С наступлением Покрова начинались посиделки (вечерницы) - собрания молодежи, на которых девушки и парни могли общаться, петь, развлекаться и знакомиться друг с другом.
Незамужние девушки особенно ждали этих вечерниц, ведь они давали возможность найти себе пару. Считалось, что это время особенно благоприятно для образования новых знакомств, которые могли перерасти в счастливый брак.
Утром на Покров хозяйки пекли блины, которые символизировали тепло и уют. Их подавали на праздничный стол, а вечером устраивали большие семейные застолья, на которых вся семья собиралась вместе.
Считалось, что блины принесут тепло в дом на всю зиму, а совместное застолье укрепит родственные связи.
На Покров принято было делать пожертвования бедным и сиротам - это приносило благословение и милость Божией Матери. Кроме того, дома окуривали дымом от веточек яблони или вишни, чтобы привлечь в дом благополучие и оградить его от злых сил.
Этот обряд имел целью создать вокруг дома защитный барьер, который поможет семье пережить зиму без проблем.
К праздничному столу на Покров хозяйки обязательно пекли каравай, который символизировал достаток и гостеприимство. Караваем угощали родственников, соседей и друзей, а остатки сушили и хранили до начала Великого поста. Это был своеобразный символ благосостояния, который должен был принести изобилие в дом.
Считалось, что на Покров брак, заключенный в этот день, будет всегда под защитой Пресвятой Богородицы. Именно поэтому многие пары выбирали этот день для венчания.
Люди верили, что Божья Матерь благословит их брак, и он будет крепким и счастливым. Народная пословица гласит: "Белый снег землю покрывает, меня молодую замуж снаряжает", подчеркивая символичность праздника для девушек.
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