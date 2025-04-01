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7 вилучень в одному матчі. Що відомо про "зарубу" між "Детройтом" та "Міннесотою"

США, Вівторок 01 квітня 2025 10:36
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7 вилучень в одному матчі. Що відомо про "зарубу" між "Детройтом" та "Міннесотою" Фото: "Міннесота" - "Детройт" (nba.com)
Автор: Styler Editor 4

У матчі НБА між "Детройт Пістонс" та "Міннесота Тімбервулвз" трапилася бійка, в результаті чого 5 гравців та 2 тренери були вилучені. При цьому, сильнішими у матчі виявилися баскетболісти "Вулвз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Цей поєдинок був напруженим майже від самого початку. Вже на старті матчу гравці почали жорстко фолити, а через деякий час між Назом Рідом з "Міннесоти" та Роном Холландом з "Детройту" виникла суперечка, яка переросла у бійку. Це трапилося після того, як Рон грубо сфолив на своєму опоненті, у момент, коли той намагався закинути мʼяч у кільце.

Між гравцями виникла словесна перепалка, однак т у конфлікт вирішив втрутитися інший гравець "Вулвз" Донте Дівінченцо, який штовхнув суперника з "Детройту".

Далі сутичка загострилася, адже до неї приєдналися інші гравці команди та навіть тренери. Охороні теж довелося брати участь у цьому, адже вони намагалися заспокоїти баскетболістів, які влаштували бійку на майданчику.

У підсумку вилучення отримали 5 гравців та 2 тренери. Зокрема, у складі "Детройт Пістонс" покарані були Холланд, Стюарт, Маркус Сассер, а також головний тренер команди Джей Бі Бікерстафф. Своєю чергою, у складі господарів вилучені були Рід, Дівіченцо, а також, помічник головного тренера Пабло Пріджоні.

У підсумку поєдинок завершився перемогою "Міннесоти Тімбервулвз" з рахунком 123:104. Їм вдалося тріумфувати завдяки якісній грі Джуліуса Рендла, який заробив 26 очок, здійснив 8 підбирань та віддав 5 передач, а також, завдяки Ентоні Едвардсу (25 очок, 6 підбирань, 4 передачі). У команді гостей найкращими виявилися Малік Бізлі (27 очок, 2 підбирання) та Тім Хардвей (20 очок, 4 підбирання).

Раніше в НБА анонсували можливе відкриття власної філії у Європі.

Також ми писали про особливості сезону української Суперліги з баскетболу.

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