"Дніпро" з повторенням рекорду, всі клуби – в плей-офф: особливості сезону баскетбольної Суперліги
В баскетбольній Суперлізі завершився регулярний чемпіонат. За його підсумками всі вісім учасники потрапили в плей-офф, де розіграють медалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Перед завершальним туром регулярного сезону більшість питань щодо підсумкового розташування в турнірній таблиці вже були вирішені. Головна інтрига зберігалася в боротьбі за третю сходинку, на яку претендували "Рівне" та "Черкаські Мавпи". Черкасці мали шанс піднятися на третю позицію в разі перемоги в очній зустрічі, однак поступилися супернику з рахунком – 67:81.
Отже підсумкова таблиця регулярного чемпіонату має такий вигляд:
Переможний експрес "Дніпра"
Чинний чемпіон країни "Дніпро" завершив на свою користь всі 28 матчів регулярної першості. Це – повторення історичного рекорду. Востаннє подібне вдавалося "Хіміку" з Южного в сезоні-2014/15. Тоді клуб завершив регулярний чемпіонат, перемігши у всіх 30-ти матчах.
Останні два сезони лідери також мали значну перевагу над іншими командами, але хоч по одному матчу, але програвали. У сезоні-2022/23 "Будівельник" зазнав однієї поразки – від "Дніпра". А в наступному – "Дніпро" програв "Черкаським Мавпам".
За підсумками турніру склали символічну збірну. В неї ввійшли два представники "Дніпра", та по одному – "Київ-Баскета", "Черкаських Мавп" та "Кривбаса".
Символічна збірна регулярного чемпіонату:
- Павло Буренко ("Київ-Баскет")
- Михайло Бублик ("Кривбас")
- Володимир Конєв ("Дніпро")
- Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")
- Андрій Агафонов ("Черкаські Мавпи")
Ігри за сітку плей-офф
Тепер всі учасники чемпіонату продовжать боротьбу за нагороди в плей-офф.
Справа у тому, що на старт сезону в Суперлігу заявилися дев'ять команд і за регламентом остання в таблиці до плей-офф не потрапляла. Однак одеська "БІПА" знялася з турніру за кілька днів до його початку. Регламент переробляти вже не стали. Таким чином, усі вісім учасників автоматично отримали місця у плей-офф, а регулярний чемпіонат визначив їхні позиції у турнірній сітці.
Чвертьфінальні пари плей-офф
- "Дніпро" – "Говерла"
- "Київ-Баскет" – "Старий Луцьк"
- "Рівне" – "Запоріжжя"
- "Черкаські Мавпи" – "Кривбас"
Перші матчі серій до двох перемог пройдуть 1-2 квітня на майданчиках команд, що фінішували вище в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. Другі поєдинки відбудуться 4-6 квітня.
Хто вигравав чемпіонат України
Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.
З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.
Усі чемпіони України з баскетболу:
- "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
- "Дніпро" – 2 (2020, 2024)
- "Київ" – 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
- "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
- "Донецьк" – 1 (2012)
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