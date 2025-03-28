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"Дніпро" з повторенням рекорду, всі клуби – в плей-офф: особливості сезону баскетбольної Суперліги

П'ятниця 28 березня 2025 16:32
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"Дніпро" з повторенням рекорду, всі клуби – в плей-офф: особливості сезону баскетбольної Суперліги Фото: "Дніпро" проти "Київ-Баскета" (БК "Дніпро")
Автор: Андрій Костенко

В баскетбольній Суперлізі завершився регулярний чемпіонат. За його підсумками всі вісім учасники потрапили в плей-офф, де розіграють медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

Перед завершальним туром регулярного сезону більшість питань щодо підсумкового розташування в турнірній таблиці вже були вирішені. Головна інтрига зберігалася в боротьбі за третю сходинку, на яку претендували "Рівне" та "Черкаські Мавпи". Черкасці мали шанс піднятися на третю позицію в разі перемоги в очній зустрічі, однак поступилися супернику з рахунком – 67:81.

Отже підсумкова таблиця регулярного чемпіонату має такий вигляд:

&quot;Дніпро&quot; з повторенням рекорду, всі клуби – в плей-офф: особливості сезону баскетбольної Суперліги

Переможний експрес "Дніпра"

Чинний чемпіон країни "Дніпро" завершив на свою користь всі 28 матчів регулярної першості. Це – повторення історичного рекорду. Востаннє подібне вдавалося "Хіміку" з Южного в сезоні-2014/15. Тоді клуб завершив регулярний чемпіонат, перемігши у всіх 30-ти матчах.

Останні два сезони лідери також мали значну перевагу над іншими командами, але хоч по одному матчу, але програвали. У сезоні-2022/23 "Будівельник" зазнав однієї поразки – від "Дніпра". А в наступному – "Дніпро" програв "Черкаським Мавпам".

За підсумками турніру склали символічну збірну. В неї ввійшли два представники "Дніпра", та по одному – "Київ-Баскета", "Черкаських Мавп" та "Кривбаса".

Символічна збірна регулярного чемпіонату:

  • Павло Буренко ("Київ-Баскет")
  • Михайло Бублик ("Кривбас")
  • Володимир Конєв ("Дніпро")
  • Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")
  • Андрій Агафонов ("Черкаські Мавпи")

Ігри за сітку плей-офф

Тепер всі учасники чемпіонату продовжать боротьбу за нагороди в плей-офф.

Справа у тому, що на старт сезону в Суперлігу заявилися дев'ять команд і за регламентом остання в таблиці до плей-офф не потрапляла. Однак одеська "БІПА" знялася з турніру за кілька днів до його початку. Регламент переробляти вже не стали. Таким чином, усі вісім учасників автоматично отримали місця у плей-офф, а регулярний чемпіонат визначив їхні позиції у турнірній сітці.

Чвертьфінальні пари плей-офф

  • "Дніпро" – "Говерла"
  • "Київ-Баскет" – "Старий Луцьк"
  • "Рівне" – "Запоріжжя"
  • "Черкаські Мавпи" – "Кривбас"

Перші матчі серій до двох перемог пройдуть 1-2 квітня на майданчиках команд, що фінішували вище в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. Другі поєдинки відбудуться 4-6 квітня.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу:

  • "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Дніпро" – 2 (2020, 2024)
  • "Київ" – 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
  • "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
  • "Донецьк" – 1 (2012)

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