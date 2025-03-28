"Дніпро" з повторенням рекорду, всі клуби – в плей-офф: особливості сезону баскетбольної Суперліги

В баскетбольній Суперлізі завершився регулярний чемпіонат. За його підсумками всі вісім учасники потрапили в плей-офф, де розіграють медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Перед завершальним туром регулярного сезону більшість питань щодо підсумкового розташування в турнірній таблиці вже були вирішені. Головна інтрига зберігалася в боротьбі за третю сходинку, на яку претендували "Рівне" та "Черкаські Мавпи". Черкасці мали шанс піднятися на третю позицію в разі перемоги в очній зустрічі, однак поступилися супернику з рахунком – 67:81.

Отже підсумкова таблиця регулярного чемпіонату має такий вигляд:

Переможний експрес "Дніпра"

Чинний чемпіон країни "Дніпро" завершив на свою користь всі 28 матчів регулярної першості. Це – повторення історичного рекорду. Востаннє подібне вдавалося "Хіміку" з Южного в сезоні-2014/15. Тоді клуб завершив регулярний чемпіонат, перемігши у всіх 30-ти матчах.

Останні два сезони лідери також мали значну перевагу над іншими командами, але хоч по одному матчу, але програвали. У сезоні-2022/23 "Будівельник" зазнав однієї поразки – від "Дніпра". А в наступному – "Дніпро" програв "Черкаським Мавпам".

За підсумками турніру склали символічну збірну. В неї ввійшли два представники "Дніпра", та по одному – "Київ-Баскета", "Черкаських Мавп" та "Кривбаса".

Символічна збірна регулярного чемпіонату:

Павло Буренко ("Київ-Баскет")

Михайло Бублик ("Кривбас")

Володимир Конєв ("Дніпро")

Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")

Андрій Агафонов ("Черкаські Мавпи")

Ігри за сітку плей-офф

Тепер всі учасники чемпіонату продовжать боротьбу за нагороди в плей-офф.

Справа у тому, що на старт сезону в Суперлігу заявилися дев'ять команд і за регламентом остання в таблиці до плей-офф не потрапляла. Однак одеська "БІПА" знялася з турніру за кілька днів до його початку. Регламент переробляти вже не стали. Таким чином, усі вісім учасників автоматично отримали місця у плей-офф, а регулярний чемпіонат визначив їхні позиції у турнірній сітці.

Чвертьфінальні пари плей-офф

"Дніпро" – "Говерла"

"Київ-Баскет" – "Старий Луцьк"

"Рівне" – "Запоріжжя"

"Черкаські Мавпи" – "Кривбас"

Перші матчі серій до двох перемог пройдуть 1-2 квітня на майданчиках команд, що фінішували вище в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. Другі поєдинки відбудуться 4-6 квітня.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу: