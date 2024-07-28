7 видовищних та моторошних фільмів про кінець світу, які варто побачити хоча б раз у житті

Тема кінця світу хвилює людство не один рік. І поки вчені висувають нові версії, кінематограф грає страхами глядачів, адже фільмів про те, що одного дня Землі настане кінець, дуже багато.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 цікавих, моторошних та видовищних кінострічок про кінець світу, які варто подивитися кожному.

"Післязавтра"

Фільм розповість про наслідки глобального потепління. В одну мить людство опиняється на межі загибелі. І вчені вже не можуть врятувати Землю. Втім, шанси на життя ще є, хоча й дуже маленькі.

"2012"

Землі загрожує глобальна катастрофа. І кожен має рятуватися сам. Втім, багатії та найбільш впливові люди планети вирішили створити "ковчеги", аби зберегти пам'ятки культури та тих, хто потім відновить популяцію.

"Останні години"

В цьому фільмі кінець світу настає через метеорит. І головний герой вирішує втекти від реальності, як і більшість людей. Втім, усі вони розуміють, що від смерті не врятує ані бункер, ані остання вечірка, ані диво.

"На межі майбутнього"

Стрічка з Томом Крузом розповість про те, як на Землю нападають прибульці. І людям доводиться вступити в бій, адже це - єдиний шанс на порятунок. Звісно, це дуже важко.

"День, коли Земля зупинилась"

На планету насувається невідомий об'єкт, через що вчені прогнозують кінець світу. Втім, це не метеорит, а корабель. І потім людству доводиться дізнатися, хто прибув на Землю та з якою метою.

"Дорога"

У фільмі вже настав кінець світу. Після нього тим, хто вижив, доводиться обирати, що робити далі - блукати в пошуках їжі, якої дуже мало, або ж займатися канібалізмом.

"Остання любов на Землі"

У цьому фільмі ви не побачите "класичних" сцен кінця світу. Людство буде поступово знищувати загадкова епідемія, яка поступово відбирає у кожного можливість розрізняти запахи, слухати звуки, а потім - бачити.