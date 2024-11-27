День подяки 2024. Як американці відзначають свято і чому готують саме індичку

Щорічно в останній четвер листопада у США відзначають загальнонародне свято День подяки. Цьогоріч воно припадає на 28-ме. Його святкують понад 90% американців.

Історія свята

День подяки відзначають не тільки у США, це національне свято також у Канаді, Сент-Люсії, Ліберії та неофіційно у Бразилії, Німеччині та Філіппінах. Але дата свята у цих країнах різна, наприклад у Канаді його відзначають у другий понеділок жовтня.

Історія свята Дня подяки в Північній Америці сягає 1621 року, тоді англійські переселенці в Плімутській колонії вперше відзначили день урожаю. Напередодні рік видався вкрай важким, більш як половина зі 100 прибулих на континент колоністів, загинули від холоду та голоду.

А ті, хто вижив, заснували свято – губернатор Вільям Бредфорд проголосив День подяки Богові за те, що він допоміг пережити сувору зиму. Колоністи влаштували триденне святкування з молебнями подяки і бенкетом.

Картина "Перший день подяки в Плімуті", автор Дженні Августи Браунскомб, 1914 рік (фото: Вікіпедія)

У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон проголосив це свято "днем публічної подяки та молитви, який слід відзначати, визнаючи з вдячними серцями численні прихильності Всемогутнього Бога". Тоді датою святкування було визначено 26 листопада.

Офіційно День подяки став національним святом 1863 року. Тоді американський президент Авраам Лінкольн визнав його вихідним днем. Побутує думка, що на його рішення вплинула жителька Нової Англії Сара Джозеф Гейл, яка майже 40 років писала політикам листи, виступаючи за офіційне свято.

Останній четвер листопада став загальноприйнятою датою в більшості штатів США на початку ХІХ століття. Дата збіглася зі святом в честь дня, коли британці залишили Сполучені Штати після війни за незалежність.

Традиції Дня подяки

День подяки традиційно відзначають у родинному колі. Обов'язковою стравою на столі є фарширована індичка і солодкий пиріг з гарбузовою начинкою. Історики вважають, що саме така їжа була на столах колоністів у XVII столітті.

За переказами, у перший День подяки колоністи та корінні індіанці вловили 4 індички та засмажили для спільної трапези. А ще вважається, що індичка стала головною стравою свята, бо ця птиця велика і нею можна нагодувати багато людей.

На День подяки існує традиція (The Turkey Pardon) – помилування індички. Щороку на свято президенту США дарують цю птицю і він у Білому домі влаштовує її "помилування", щоб вона могла жити на фермі.

Також поширеним є звичай Wishbone – після розрізання святкової індички, двоє людей беруть грудну кісточку птиці (вона має вигляд рогатки), загадують бажання і тягнуть її у різні сторони, щоб розламати. У кого в руках залишиться більший шматок кістки, може розраховувати, що його бажання здійсниться протягом року.

Фарширована індичка є головною стравою на День подяки (фото: Getty Images)

Традиційно у це свято багато родин після вечері дивляться по телевізору парад на честь Дня подяки, який проводять у Нью-Йорку. У ньому беруть участь оркестри, які презентують пісні з бродвейських мюзиклів.

Багато американців після святкової трапези долучаються до благодійних заходів – роздають їду у притулках, збирають пожертви тощо.

В США дні, що передують святу і кілька наступних днів, вважаються одними із найбільш завантаженими по транспортному трафіку, оскільки тоді американці масово виїжджають у мандрівки. Хтось їде у гості до родичів, хтось просто відправляється у подорож, аби провести свято у новому місці.

На наступний день після Дня подяки розпочинається період передріздвяних розпродажів, стартує він із Чорної п'ятниці.

Зазначимо, що цьогоріч провели дослідження серед американців, як вони святкуватимуть День подяки. У його рамках опитали 9 609 осіб. 74% відповіли, що планують святкову вечерю у колі найближчих людей. Ще 5% планують повечеряти на самоті, 2% не планують святкової вечері і 10% не визначились зі своїми планами. Решта не святкують День подяки.

День подяки в Україні

Традиція дякувати Богу за щедрий урожай є у багатьох культурах. Здавна в українців було подібне свято – Обжинки. У цей день відзначали завершення сільськогосподарських робіт, але зараз його вже не відзначають.

Разом із цим, в Україні віряни протестантських євангельських церков у вересні святкують День подяки у своїх церквах. У 2006 році представники релігійних організацій подали тодішньому президенту Віктору Ющенку концепцію проведення Дня подяки на національному рівні. Але рішення щодо цього питання нема досі.

Також у жовтні 2006 року в Україні вперше пройшов Всеукраїнський День подяки. Тоді до Києва з'їхалися представники більшості християнських конфесій країни для святкування. Аналогічні заходи на Майдані проводили і у 2007 та 2008 роках.

Зазначимо, що торік у серпні депутат від провладної партії "Слуга народу" Георгій Мазураш подав у Верховну Раду законопроект №9574, яким ініціював "встановлення святкового Дня подяки". Втім, поки законопроект не пройшов читання ВР.