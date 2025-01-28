7 цікавих ідей, як використати залишки фарби та прикрасити квартиру

Після ремонту залишилась зайва фарба? Не поспішайте її викидати! Навіть невелика кількість фарби може стати основою для креативних ідей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як дати залишкам фарби друге життя та оновити ваш простір незвичайними і практичними способами.

Створіть акцентну стіну

Якщо фарби залишилось достатньо, використайте її для створення акцентної стіни. Ви можете виділити обідню зону на кухні, робочий куточок у вітальні чи спальне місце в кімнаті.

Навіть невеликої кількості вистачить, щоб зробити геометричний малюнок - коло, арку чи прямокутник. Такий акцент освіжить інтер’єр і додасть йому стилю. Особливо ефектно виглядають яскраві відтінки, які створюють контраст із основними кольорами приміщення.

Оновіть меблі

Залишки фарби допоможуть подарувати старим меблям нове життя. Перефарбуйте стіл, стільці або тумбу - навіть простий шар фарби здатен перетворити звичайну річ на дизайнерський елемент. Після фарбування обов’язково нанесіть шар лаку, щоб закріпити результат і зробити покриття довговічним.

Для створення унікального вигляду можна використовувати трафарети або комбінувати різні кольори. Це чудовий спосіб поєднати творчість із практичністю.

Прикрасьте вазони та вази

Невелика кількість фарби стане в пригоді для декорування вазонів чи ваз. Ви можете розмалювати старі горщики яскравими орнаментами, написами або веселими малюнками. Такий декор чудово доповнить інтер’єр і подарує настрій.

Для додаткового ефекту комбінуйте фарби різних кольорів, створюючи градієнти чи смуги. Це ідея для тих, хто любить додавати унікальні деталі до свого простору.

Пофарбуйте віконні відкоси

Нестандартні кольорові відкоси на вікнах здатні кардинально змінити вигляд кімнати. Жовті, блакитні чи зелені відкоси додають інтер’єру свіжості й динаміки.

Такий елемент декору виглядає стильно й оригінально, а ще створює затишок навіть у похмурі дні. Пофарбувати відкоси нескладно, а результат точно здивує гостей і додасть вашому дому унікальності.

За допомогою невеликої кількості фарби можна зробити чудові речі (фото: Freepik.com)

Перефарбуйте рамки для фото і картин

Рамки для фотографій чи дзеркал можна оновити за допомогою фарби, що залишилася. Виберіть колір, який гармонує зі стінами, або створіть контрастний акцент.

Цей підхід допоможе оживити простір і зробити його більш гармонійним. Ви також можете створити серію рамок в одному стилі, щоб підкреслити загальну концепцію інтер’єру.

Розмалюйте стіну

Не обов’язково мати талант художника, щоб створити щось унікальне на стіні. Напишіть натхненні фрази, розмалюйте стіну геометричними фігурами чи додайте простий малюнок.

Декор такого типу не тільки пожвавить приміщення, а й додасть йому індивідуальності. Це чудовий варіант для дитячих кімнат, віталень або навіть робочого кабінету.

Оновіть двері

Звичайні двері можуть стати яскравим акцентом, якщо пофарбувати їх у незвичний колір. Не бійтеся експериментів: різні відтінки для кожної кімнати додадуть інтер’єру динаміки й неповторного стилю.

Використовуйте матову фарбу для сучасного вигляду або глянцеву, щоб зробити двері більш виразними. Навіть маленькі деталі, як-от кольорові лиштви, здатні перетворити простір.