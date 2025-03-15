Батьківська поминальна субота. Що не можна робити на кладовищі, щоб не накликати біду

Не можна голосно сміятися та розповідати про свої радощі

На кладовищі не можна демонструвати надмірну радість, сміятися або вихвалятися своїми успіхами. Вважається, що удача може відвернутися від людини, якщо вона ділиться своїми досягненнями біля могили.

Особливо небезпечно говорити покійному фрази на кшталт "Я так сумую за тобою, що хочу піти слідом" - за повір’ями, така фраза може стати фатальною. Душа покійного може сприйняти це як заклик і "забрати" людину із собою.

Не приходьте на могилу з порожніми руками

Важливо приносити хоча б невеликий дарунок покійному, щоб вшанувати його пам’ять. Священнослужителі радять приносити квіти (обов’язково парну кількість) або трохи поминальної їжі, яку залишають на могилі.

Водночас їсти на кладовищі не варто - це може образити душу покійного. Заборонено залишати гостинці у скляному посуді або з алкоголем, адже це вважається поганою прикметою.

Алкоголь - під забороною

Традиція поминати покійних спиртними напоями не має християнського підґрунтя і вважається неправильною. Священники категорично забороняють вживати алкоголь на кладовищі, адже це місце молитви, а не застілля.

В народі кажуть, що пиятика на могилі може призвести до сварок або навіть накликати біду. Крім того, розлитий алкоголь вважається поганою прикметою, що може обернутися нещастям.

Не можна відвідувати кладовище після заходу сонця

Здавна вважалося, що нічний час належить мертвим, а день - живим. Відвідувати могили після заходу сонця вважається небезпечним, адже можна потривожити душі померлих.

Існує повір’я, що у сутінках на кладовищі активізуються темні сили, які можуть "причепитися" до людини. Також заборонено ночувати біля могил або проводити будь-які ритуали після заходу сонця.

Кладовище - це місце, де не можна поводитися надто вільно (фото: Pexels.com)

Гроші на кладовищі краще не рахувати

Вважається, що рахування грошей на могилі може призвести до фінансових труднощів у майбутньому. Заборонено навіть витягати гроші з кишені поруч із могилою - це може "віддати" ваш достаток мертвим.

Якщо гроші випадково випали на землю, їх не можна піднімати, щоб не накликати злидні. В народі радять залишити таку купюру або монету на могилі родича або тезки, щоб "відкупитися" від можливих бід.

Не фотографувати на кладовищі

Багато людей роблять фото на кладовищі, але така звичка вважається небезпечною. Вважається, що фотографії можуть притягнути до живих людей енергетику смерті, спричиняючи хвороби або нещастя.

Особливо не можна фотографувати дітей, адже їхня душа ще не захищена від впливу потойбічних сил. Також не рекомендується знімати чужі могили, щоб не потривожити покійних і не викликати на себе їхній гнів.

Не приводьте на кладовище маленьких дітей та вагітних

Згідно з повір’ями, діти до семи років та вагітні жінки особливо вразливі перед впливом потойбічних сил. Вважається, що молода душа може зацікавити покійних, які захочуть забрати її до себе.

Тому народні традиції забороняють приводити немовлят на цвинтар, щоб не піддавати їхньому впливу. Вагітним жінкам теж не рекомендується відвідувати кладовище, щоб уберегти себе та майбутню дитину.

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