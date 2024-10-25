7 способів зробити стильне житло на дуже обмежений бюджет

Мрієте про стильне житло, але бюджет обмежений? Не поспішайте відкладати ремонт. Важливо підходити до оформлення оселі з розумом, і тоді навіть з мінімальними ресурсами можна отримати вражаючий результат.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як зробити стильний інтер'єр, використовуючи прості й доступні рішення.
Перше, на що варто звернути увагу під час створення розкішного інтер'єру - це освітлення. Воно має вирішальне значення, і тут головне не кількість, а правильне розташування світильників.
Багаторівневе освітлення створює затишну атмосферу, додаючи приміщенню глибини. Поєднуйте стельові люстри з настінними бра, підлоговими торшерами та настільними лампами. Така комбінація допоможе зробити гру світла та тіні, надаючи вашому житлу шарму.
Порада: обирайте світильники простої форми, але незвичайного кольору, наприклад, матове золото чи чорний метал, які виглядають більш дорого.
Акцентна стіна - чудовий спосіб змінити кімнату без значних вкладень. Ви можете вибрати одну стіну, яку зробите центральною частиною інтер’єру.
Це може бути шпалери з великим малюнком, декоративне тинькування, фарба цікавого кольору чи фактури або дерев'яні панелі. Не бійтеся експериментувати з текстурами - навіть проста фарба може створити ефект дорогих шпалер.
Бюджетний варіант: обирайте матеріали, які доступні за ціною, але виглядають стильно та оригінально, перетворюючи стіну на справжній витвір мистецтва.
Декоративна ліпнина асоціюється з розкішшю палаців, але сьогодні її можна легко додати навіть у звичайну квартиру. Сучасні матеріали, такі як поліуретан або пінопласт, дозволяють швидко і легко встановлювати такі елементи, як карнизи чи молдинги.
Вони виглядають як справжня гіпсова ліпнина, але набагато дешевші та простіші в монтажі. Почніть з незначних деталей, наприклад, стельового плінтуса, що одразу змінить загальне враження від приміщення.
Штори - це більше, ніж просто захист від сонця, вони можуть стати справжньою прикрасою кімнати. Важливо, щоб штори починалися від самого стелі й ледь торкалися підлоги, що візуально збільшить висоту приміщення.
Ширина штор також повинна бути у 2-2,5 рази більшою за ширину вікна, щоб створювати красиві складки.
Лайфхак для економії: обирайте однотонні тканини нейтральних відтінків - вони виглядають дорожче і солідніше, ніж яскраві принти, додаючи елегантності вашій кімнаті.
Дрібні деталі, такі як ручки на дверях або вимикачі, можуть суттєво вплинути на загальний вигляд інтер'єру. Вибирайте фурнітуру так, як обирали б прикраси - вона має гармоніювати з дизайном кімнати.
Зараз популярні матовий чорний або латунь з ефектом старовини, які додають приміщенню вишуканості. Якщо не хочете замінювати всі елементи одразу, почніть з найбільш видимих - ручок дверей або шаф на кухні.
Дзеркала - це спосіб візуально збільшити простір. Велике дзеркало, яке стоїть на підлозі, створить відчуття шику, а кілька менших дзеркал у декоративній композиції додадуть кімнаті динамічності.
Шукайте дзеркала на розпродажах або в секонд-хендах, де можна знайти унікальні варіанти за копійки. Трохи фарби або нова рама - і у вас вже є унікальний предмет декору.
Правильно підібрані аксесуари можуть перетворити навіть простий інтер'єр на справжній дизайнерський проєкт. Тут головне - не переборщити. Обирайте кілька великих предметів декору замість багатьох дрібних.
Велика ваза, стильний піднос або оригінальна скульптура нададуть приміщенню завершеного вигляду.
Раніше ми писали, як за мінімум грошей зробити оселю максимально затишною.
Читайте також, як без зусиль створити з квартири райський сад за допомогою рослин.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Better Homes and Gardens, Apartment Therapy, Forbes Home.