7 способів зробити орендоване житло затишним та рідним

"Одягніть" меблі: нова естетика

Якщо господарі не можуть розпрощатися зі старими меблями, дайте їм нове життя. Пошийте чохли на диван або крісла, щоб вони виглядали свіжо і стильно. А якщо пошиття здається складним, просто накрийте меблі світлою тканиною та акуратно підверніть краї.

Розгляньте також варіант з готовими чохлами, що тягнуться, - це простий спосіб оновити вигляд кімнати. Підбирайте пледи та декоративні подушки, щоб додати ще більше затишку.

Прикрасьте стіни: творчий підхід

Боїтеся свердлити стіни в орендованій квартирі для того, щоб повісити улюблені фотографії чи постери? Знайдіть компроміс: вставте їх у рамки або паспарту та виставте на відкритих полицях на рівні очей.

Не біда, якщо рамки трохи перекриватимуть одна одну - це додасть композиції динаміки. Такий спосіб прикрашання стін дозволяє легко змінювати "експозицію" залежно від сезону або настрою.

Навіть прості наліпки на стіні - це вже індивідуалізація простора (фото: Freepik.com)

Купіть крісла на власний смак

Якщо у вітальні не вистачає місць для сидіння, рішенням можуть стати пуфи або крісла-мішки. Вони недорогі, легкі та мобільні, тож їх легко перенести з однієї квартири до іншої.

Оберіть кілька пуфів, які доповнюють один одного за кольором або формою. Зважайте на те, що наповнювач у кріслах-мішках з часом "просідає", тому краще вибирати моделі з чохлами на блискавці, щоб зручно було додати наповнювач, коли це знадобиться.

Змініть штори на свої

Повісивши на вікна штори яскравого кольору або з помітним малюнком, ви одразу зміните атмосферу кімнати. Це простий і ефективний спосіб оживити інтер'єр, навіть якщо інші предмети залишаться незмінними.

Штори у вертикальну смужку візуально піднімуть стелю, а жовті тони створять ілюзію сонячного світла за вікном.

Яскраві штори підіймають настрій (фото: Pixabay.com)

Покладіть свій килим

Найпростіший спосіб оновити інтер'єр спальні - це придбати яскравий килим.

Але можна піти далі: підберіть покривало та подушки, що доповнюють килим за колоритом, або навіть постільну білизну, яка підкреслить обраний стиль. Це додасть кімнаті цілісності та завершеності.

Додайте кольору: гра на контрастах

Часто в орендованих квартирах не вистачає місць для зберігання речей. Якщо плануєте купувати свій комод або шафу, обирайте кольорові варіанти.

Навіть звичайна система зберігання може стати справжньою прикрасою кімнати, якщо ви поставите на полицях яскраві ящики одного розміру, але різних кольорів. Або ж навпаки, виберіть яскраві полички і світлі коробки - це також виглядатиме цікаво.

Такий яскравий стілець буде вам постійно нагадувати, що його купили саме ви, а не власники житла (фото: Freepik.com)

Замовте наклейки: стіни, що говорять

Якщо стіни у квартирі пофарбовані, а не обклеєні шпалерами, їх можна прикрасити спеціальними наклейками-стікерами. Вони легко знімаються при переїзді, не залишаючи слідів. Це чудовий спосіб додати приміщенню індивідуальності, не порушуючи правил орендодавця.