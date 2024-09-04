7 способів використання старої щітки для гриля в побуті

Як використовувати щітку для гриля в побуті

Завжди дотримуйтесь належних заходів безпеки під час роботи з дротяною щіткою, оскільки ви будете створювати сміття, таке як бруд, шматочки іржі або лусочки фарби.

Якщо ви боїтеся подряпин, почніть з невеликого шматочка на менш помітній ділянці. Загалом, латунні або нейлонові щітки, як правило, є найбільш універсальними, оскільки вони не такі жорсткі.

Зішкрябування фарби, що відшаровується або лущиться

Якщо вам потрібно видалити фарбу, що відшаровується зі стін, веранди, палуби, меблів або з віконної рами, спробуйте використати щітку для гриля.

Важливо зазначити, що таку щітку слід використовувати лише тоді, коли фарба вже почала відшаровуватися внаслідок утворення пухирів, бульбашок.

Видалення іржі з металевих меблів та деталей

Чи то пляма іржі на металевому каркасі ліжка, чи то іржа на паркані або на ніжках вінтажного металевого стільця, латунна або нейлонова щітка для гриля допоможе у розв'язанні цієї задачі.

Більша частина іржі може зійти одразу. Для того, щоб позбутися стійких плям, радять розпилити універсальне мастило та зачекати кілька хвилин. Після цього решту іржі можна зчистити щіткою.

Очищення камінних решіток та інструментів

Щітки для гриля можна використовувати для видалення шарів сажі та попелу зі сталевих або кованих камінних інструментів, а також металевих або сітчастих камінних решіток. Завжди починайте з невеликої ділянки, щоб переконатися, що щітка для гриля не завдасть шкоди.

Очищення дверних килимків від бруду

Звичайно, ви можете витягнути брудні килимки з машини і вимити їх зі шланга, але це не завжди допомагає позбутися від залишків сміття.

Проте, можна застосувати латунну або нейлонову щітку для гриля, щоб почистити килимок, а потім промити його та висушити на повітрі.

Цей спосіб чудово підходить для гумових і синтетичних килимків. Будьте трохи обережнішими з килимками з натуральних волокон. А якщо вони плетені, краще не чистити їх щіткою.

Очищення пензлів

Використовуйте щітку для гриля, щоб видалити засохлу фарбу з ворсу пензля. Спочатку замочіть пензлі в теплій воді та/або мийному розчині, а потім "розчешіть" ворс, використовуючи більш жорстку щетину дротяної щітки.

Почистити шви між плиткою

Деякі плями потребують трохи більше зусиль. Саме тоді може чудово допомогти латунна або нейлонова щітка для гриля - особливо, якщо вона неширока.

Перед початком роботи переконайтеся, що щітка не подряпає плитку і не видалить глазур або фарбу. Чистити поверхню слід легенько: часто достатньо кількох рухів щіткою, щоб позбутися плями та не видалити матеріал.

Чищення садового інвентарю та ручних інструментів

Лопати, граблі, мотики та лопати можуть вкритися кіркою протягом сезону через налипання бруду та сміття. Або, якщо ви давно не користувалися інструментами, ви можете помітити, що на них почала утворюватися іржа.

У будь-якому випадку, щітка для гриля допоможе вам повернути садові інструменти до чудового стану. Так само ця щітка допоможе позбутися бруду та іржі на ручних інструментах, таких як молотки, пилки та викрутки.