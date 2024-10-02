7 способів видалити огрубілу шкіру зі стоп без походу на педикюр

Які причини мертвої шкіри на стопах

Омертвіла шкіра, яка утворюється на стопах, - це спосіб природного відлущування шкіри та видалення мертвих клітин шкіри.

Мертва шкіра може утворюватися через брак вологи, якщо ваші ноги постійно перебувають в закритих черевиках чи шкарпетках, або через тертя під час ходьби чи бігу.

Вона також може утворитися, якщо ви регулярно не доглядаєте, не відлущуєте стопи.

7 способів видалення мертвої шкіри

Пемза

Пемза - природний лавовий камінь, який може допомогти видалити мертву шкіру та мозолі з ваших ніг.

Як використовувати:

Опустіть пемзу в теплу воду. Ви також можете замочити ноги в теплій воді на 10 хвилин, щоб пом’якшити їх.

Обережно переміщуйте камінь круговими або боковими рухами навколо стопи, щоб видалити мертву шкіру.

Зосередьтеся на видаленні верхнього шару шкіри, а не всієї мертвої ділянки шкіри, що сприятиме здоровому обміну клітин.

Після цього нанесіть лосьйон або масло, щоб пом’якшити ноги. Ніколи не використовуйте пемзу для пошкоджених або хворих ділянок.

Пемза - незамінна річ в чищенні стоп (фото: prom.ua)

Парафін

Це м’який віск, який плавиться при середній температурі. Віск не повинен бути настільки гарячим, щоб викликати опіки або подразнення шкіри. Ви також можете провести лікування парафіном вдома, використовуючи домашню парафінову ванну, або ви можете розтопити віск у каструлі, а потім перекласти його в миску для занурення ніг.

Під час лікування парафіном ви кілька разів занурюєте ноги у віск. Після нанесення кількох шарів воску загорніть ноги в поліетилен. Після того, як віск застигне, віск можна видалити.

Будь-яка мертва шкіра на ваших ногах буде видалена разом із воском. Після цього ваші ноги повинні бути м’якими.

Не використовуйте парафін, якщо: у вас поганий кровообіг у вас є висип або відкрита рана на ногах ви втратили відчуття в ногах, наприклад, через діабетичну нейропатію. Якщо ви використовуєте парафін вдома, будьте дуже обережні і стежте за температурою воску за допомогою термометра.

Скраб для ніг

Більшість аптек і магазинів продають різні скраби для ніг без рецепта. Шукайте такий із гранулами, які допоможуть очистити мертву шкіру. Або ви навіть можете зробити свій власний, розвівши дві столові ложки морської солі в рівних кількостях дитячої олії та лимонного соку.

Як використовувати:

Нанесіть скраб безпосередньо на стопу та обережно потріть долонею.

Або використовуйте щітку чи губку для чищення ніг, щоб видалити мертву шкіру.

Після використання ретельно змийте скраб теплою водою.

Вівсяний скраб

Ви можете використовувати вівсяні пластівці, щоб зробити домашній пілінг, щоб видалити мертву шкіру. Щоб зробити скраб, змішайте рівні частини вівсяних пластівців з рожевою водою або молоком, щоб вийшла паста.

Як використовувати:

Нанесіть скраб на ноги та залиште на 20-30 хвилин.

Використовуйте щітку для ніг, щоб відлущити ноги.

Змийте холодною водою і дайте ногам висохнути.

Нанесіть крем для ніг. Виконуйте це лікування через день для досягнення найкращих результатів.

Скраб для ніг допоможе відлущити відмерлу шкіру (фото: nailsmania.ua)

Замочування або скраб з англійської солі

Англійська сіль - це кристалічна форма сульфату магнію. Сульфат магнію є мінеральною сполукою. Ви можете замочити ноги в англійській солі, розчиненій у воді. Це може допомогти відлущити та розгладити сухі, потріскані стопи. Це, у свою чергу, може допомогти видалити мертву шкіру.

Як зробити:

Візьміть англійську сіль, насипавши 1/2 склянки солі у ванну для ніг або повну чашку у ванну, наповнену теплою водою.

Розслабтеся і занурте ноги до 20 хвилин. Після цього ви можете скористатися пемзою або щіткою для ніг, щоб видалити суху шкіру.

Щоб створити сольовий скраб для ніг під душем або ванною, змішайте жменю англійської солі зі столовою ложкою олії або оливкової олії в руці або на губці для ванни.

Обережно потріть вологу шкіру, щоб відлущити, пом’якшити та видалити мертву шкіру, перш ніж змити водою.

Замочування в оцті

Замочування оцтом може допомогти пом’якшити стопи та видалити мертву, суху чи потріскану шкіру. Ви можете використовувати практично будь-який вид оцту. Для замочування використовуйте прохолодну воду, оскільки гаряча вода може ще більше висушити шкіру. Як правило, використовуйте 1 частину оцту на 2 частини води.

Для початку замочіть ноги на 5-10 хвилин. За бажанням після замочування за допомогою пемзи видаліть суху або в’ялу шкіру, дотримуючись наведених вище вказівок.

Нанесіть зволожуючий крем, вазелін або кокосове масло перед тим, як одягнути шкарпетки, щоб увібрати вологу після замочування оцтом. Виконуйте цю процедуру лише кілька разів на тиждень, оскільки вона може ще більше висушити шкіру.

Замочування в соді

Харчова сода є популярним домашнім засобом для видалення мертвої шкіри зі стоп. Але деякі дерматологи попереджають, що харчова сода може викликати подразнення, викликати почервоніння та ще більше висушувати шкіру.

Це тому, що це може порушити природний рН-баланс шкіри. Якщо у вас чутлива шкіра або алергія, не використовуйте харчову соду на ногах.

Якщо ви вирішили використовувати харчову соду, беріть лише невелику кількість (2-3 столові ложки) на 10-20 хвилин, наповнену теплою водою. Після замочування обережно скористайтеся пемзою або щіткою для ніг, використовуючи метод, згаданий вище, щоб видалити мертву шкіру.

Після цього нанесіть багато зволожуючого крему. Якщо ви відчуваєте будь-яке почервоніння або подразнення під час намочування ніг, негайно видаліть їх із розчину.