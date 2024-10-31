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7 способів позбутися павуків без пасток та хімії

Павуки бояться деяких запахів (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Хоча часті мешканці осель, павуки, здебільшого неотруйні, навіть маленький з них - кошмар арахнофоба. Втім, не слід вбивати восьмилапих, краще відлякати павуків простими способами.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало способи, які допоможуть відлякати павуків від оселі.

Заклеїти тріщини в стінах

Найпростіший спосіб позбутися павуків - не допустити їхнього потрапляння в будинок через маленькі щілини у дверях та вікнах. Для цього потрібно заклеїти шпарини та простір навколо будь-яких отворів, таких як вентиляційні отвори або димохід.

У більшості випадків, не маючи доступу до оселі, павуки будуть знаходити інше житло.

Обприскати поверхні оцтом

Запах оцту змушує павуків стрімголов тікати в пошуках нової оселі. Але пшикати на павука оцтом не потрібно. 

Ефективніше розбавити рідину водою в пропорції 1:1 та обробити стіни та підлогу, а також всі місця, де полюбляють ховатися павуки.

Прибрати рослини

Павуки доволі несміливі, тому ховаються в рослинах, листі та камінні, заманюючи здобич у пастку. Щоб відігнати павуків, можна часто оглядати або прибрати рослинність біля дверей і вікон вашого будинку.

Розкласти волоські горіхи

Цей корисний перекус також вважається чудовим відлякувачем павуків - восьмилапі терпіти не можуть волоські горіхи. Щоб позбутися павуків, розставте миски з горіхами по кімнатах, особливо в місцях з павутиною.

Позбутися безладу

Регулярне та ретельне прибирання допомагає усунути місця для схованок павуків. Так павукам не буде де сховатися і вони будуть змушені врешті залишити оселю. Помітивши павуків, ви можете просто вигнати їх з дому.

Розпилити олію м'яти перцевої

Ефірна олія м'яти перцевої є найлютішим ворогом павуків. Наповніть пульверизатор водою, додайте 25 крапель ефірної олії м'яти. Розпиліть засіб по всьому будинку, на меблі, кути та штори.

Це змусить павуків бігти в протилежний бік від вашого будинку. Крім цього, павуки також остерігаються ароматів лаванди, евкаліпту та чайного дерева.

Розкласти цитрусові 

Як багато комах, павуки не люблять сильні аромати цитрусових. Тому для боротьби з восьмилапими достатньо розкласти шкірки лимона або апельсину по всьому будинку. 

Інший варіант - обприскати поверхні розчином з води та декількох крапель соку цитрусових. Попри те, що павуки все ж можуть "забрести" до будинку, аромат зменшить регулярність таких "візитів".

До речі, раніше ми вже писали про те, чому не можна вбивати домашніх павуків.

Крім цього, розповідали про 9 домашніх способів позбутися тарганів.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: блоги служб боротьби зі шкідниками "Mosquitoman", "Licvidator.ua".

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