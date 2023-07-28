Любов до себе: 7 способів виявити її по-справжньому

За словами фахівця, не зациклюйтесь на тому "що потрібно" чи "що робить хтось". Досліджуйте себе, прислухайтесь і врешті напишіть список свого набору інструментів, до якого ви зможете повернутися, коли втомилися, напружені, перевантажені.

Варто дотримуватись способів, які допоможуть проявити любов до себе.

Прихисток

Психолог каже, що варто знайти простір, в якому ви можете усамітнитися, коли вам потрібно побути наодинці.

Прихисток створіть на свій смак з улюбленим декором., що буде заспокоювати та втішати вас. Зокрема, таке місце має викликати відчуття безпек та любові.

Афірмації

Напишіть свої позитивні твердження про життя, себе та світ. Читайте їх регулярно і ви непомітно зміните свої думки та мислення.

Це дозволить надавати більше сил та спокою. Тоді ви зможете зрозуміти ким ви є, чого хочете та що цінуєте.

Сон

Часто люди пізно лягають спати, рано встають і протягом дня втомлені і без сил. Якщо ви хочете бути врівноваженими, мати гарний настрій і працювати на найкращому рівні - то 7 годин сну є обов'язковими.

Домашній спа-день

Якщо не завжди є час виїхати з дому, то можна влаштувати СПА-дні вдома.

Поснідайте в ліжку, прийміть гарячу ванну, зробіть собі масаж, нанесіть маску на обличчя, зробіть скраб для тіла та добре виспіться.

Після цього ви відчуєте себе бадьорішими.

Читання

Проведіть день у ліжку з книгою. Пориньте у світ улюбленого автора та саму історію головного героя.

Говорити "ні"

Вміти відстоювати особистісні кордони - це один з найважливіших навиків.

За словами психолога, казати "ні" - це прояв любові до себе. Якщо завжди говорити "так", то це означає ставити себе на останнє місце.

Будьте собою

Варто бути собою з усіма ідеальним недолікам. Достатньо бути такими, якими ви є. Немає нічого більш руйнівного, як прокидатися тим, ким ви не є, постійно шукати схвалення інших.