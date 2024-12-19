Зовсім не 1 січня. Коли в різних країнах і культурах відзначають Новий рік

Святкування Нового року є одним із найдавніших і найпоширеніших свят у світі, проте дати та традиції його відзначення різняться залежно від культури та релігійних вірувань. У різних куточках планети люди вітають новий початок у різний час, використовуючи свої унікальні календарі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли та чому Новий рік святкують у різних країнах і культурах світу.

Перський Новий рік - Навруз

Навруз, або Перський Новий рік, святкується в день весняного рівнодення, приблизно 20-21 березня. Це свято має коріння в зороастризмі та відзначається в Ірані, Центральній Азії, Азербайджані та інших країнах.

Навруз символізує оновлення природи, початок нового життя та весни. Люди готуються до свята, прибираючи оселю, прикрашаючи столи традиційними стравами та символами достатку. Цей день об'єднує сім'ї та є символом гармонії людини з природою.

Святкування Навруза (фото: Вікіпедія)

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік, або Свято Весни, відзначають між 21 січня та 20 лютого залежно від місячного календаря. Це одне з найважливіших свят у Китаї, яке знаменує прихід весни та нового року за традиційним китайським літочисленням.

Кожен рік символізує одна з 12 тварин китайського зодіаку, що додає святу особливої символіки. Китайці вірять, що очищення будинку від зла та боргів перед святом приносить удачу на весь наступний рік. Грандіозні паради, червоні ліхтарі та феєрверки створюють неповторну атмосферу цього свята.

Індуський Новий рік - Дівалі

Дівалі, або Свято вогнів, є одним із найважливіших свят у індуїзмі й часто вважається початком нового року. Воно відзначається восени, у жовтні-листопаді, залежно від місячного календаря. Це свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом, а також новий етап у житті людини.

Під час Дівалі будинки прикрашають вогниками, свічками та ліхтариками, що створює чарівну атмосферу. Цей новий початок нагадує про важливість внутрішнього світла та мудрості.

Вистава на Дівалі (фото: Вікіпедія)

Ісламський Новий рік - Хіджра

Ісламський Новий рік, або Хіджра, відзначається в перший день місяця мухаррам за місячним календарем. Дата святкування змінюється щороку, оскільки ісламський календар коротший за григоріанський.

Це свято має релігійне значення і пов'язане з переселенням пророка Мухаммеда з Мекки до Медини. Ісламський Новий рік не супроводжується гучними святкуваннями, а є днем роздумів, молитви та духовного очищення. Для мусульман це можливість перегорнути сторінку та почати новий рік із чистим серцем.

Єврейський Новий рік - Рош га-Шана

Єврейський Новий рік, або Рош га-Шана, святкується восени, у вересні-жовтні, залежно від єврейського місячно-сонячного календаря. Це свято символізує день суду, коли Бог вирішує долю кожної людини на наступний рік.

Під час Рош га-Шана євреї моляться, трублять у шофар (баранячий ріг) і їдять символічні страви, як-от яблука з медом, що символізують солодкий рік. Це час для покаяння, самоаналізу та примирення з близькими. Свято завершується Йом Кіпуром - днем очищення.

Святкування Рош га-Шана (фото: Вікіпедія)

Буддійський Новий рік - Сонгкран

У буддистських країнах Південно-Східної Азії, як-от Таїланд, М'янма та Лаос, Новий рік відзначають у квітні. Сонгкран, буддійський Новий рік, є святом очищення та нового початку. Люди оббризкують одне одного водою, що символізує очищення від зла та нещасть минулого року.

Під час Сонгкрану також вшановують старших, відвідують храми та здійснюють добрі справи. Це свято сповнене радості, сміху та традиційного сімейного тепла.