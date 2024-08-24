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7 серіалів, які можна "проковтнути" за один вечір. Сюжети на будь-який смак

Цікаві міні-серіали (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Серіали не обов'язково мають "розтягуватися" на декілька сезонів. Існує чимало варіантів, які можна подивитися усього за один вечір та отримати насолоду від крутого сюжету.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 міні-серіалів на будь-який смак, з якими ви точно не засумуєте.

"Вейн"

Серіал про підлітка з непростою долею, який випадково зустрічає дівчину і вона йому дуже подобається. Втім, разом їм доводиться втікати від проблем та шукати можливість врятуватися в дуже непростих ситуаціях. І цей варіант точно не для дітей, його оцінять дорослі.

 

"Голлівуд"

Цей міні-серіал від Netflix розповість про "фабрику мрій" - голлівудську кіностудію 1940-х років. Головні герої намагаються побудувати кар'єру та стати успішними. І, звісно ж, це не так легко, як здається на перший погляд.

 

"Патрік Мелроуз"

Міні-серіал з Бенедиктом Камбербетчем розповість про чоловіка, який пережив дуже травматичні події. І коли він подорослішав, спогади не дають йому рухатися далі. Тому головний герой намагається зцілитися, хоча це й дуже важко.

 

"Буде боляче"

Британський комедійний серіал розповість про лікарів акушерсько-гінекологічного відділення. Вони працюють у постійному стресі, але при цьому намагаються будувати особисте життя. І балансувати між лікарнею та стосунками вдається не завжди.

 

"Ферзевий гамбіт"

Цей міні-серіал наробив чимало галасу. І якщо ви ще не бачили історію про юну дівчинку, яка почала грати в шахи у притулку, а потім стала зіркою світового масштабу - вам точно варто це надолужити.

 

"Неймовірне"

Драматичний міні-серіал зацікавить фанів кримінального жанру. У ньому ви побачите, як школярка зазнає насильства, але ніхто їй не вірить. Але потім виявляється, що цей злочин пов'язано з дуже моторошною історією. До речі, серіал засновано на реальних подіях.

 

Нагадаємо, раніше ми називали українські фільми, які має подивитися кожен.

Окрім цього, вже з'явилася добірка 5 фільмів жахів, які налякають даже сміливих.

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