7 рослин, які відлякують ос

Оси - це проблема, яку непросто подолати. Можна використати проти небезпечних комах хімічні аерозолі або натуральні засоби, можна застосувати пастки. Але є набагато простіший спосіб - захистити свій двір за допомогою рослин. Які рослини оси "на дух не переносять"?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які поширені рослини можуть відлякати від вашого подвір'я ос (а також, до речі, інших шкідливих комах).

Журавець

Ця невибаглива квітка ідеально підходить для посадки біля входу в будинок, альтанку або господарські будівлі. Зелена маса герані виділяє особливий аромат, який не подобається багатьом комахам.

Журавець цвіте близько місяця в червні або липні, залежно від виду. Він не любить заболочені місця, деякі види тіньолюбні, інші - світлолюбиві. Це рослина може стати надійним захистом від комах біля вашого дому.

Рододендрон

Цей кущ або невелике дерево, що цвіте великими квітками, добре приживається в болотистій місцевості та на гірських схилах, тому його не можна назвати вибагливим. Рододендрон віддає перевагу частому поливу, підкисленому ґрунту та півтіні.

На відкритому сонці рослина не виживає, але добре підходить для створення гарних декоративних куточків у саду. Ця рослина є не лише окрасою, а й захистом від комах (фото: Вікіпедія)

Борець

Ця рослина зустрічається на узбіччях доріг та берегах річок, але росте виключно на родючій землі. Аконіт любить вологу і багатий гумусом ґрунт.

Ця культура неймовірно отруйна, тому її не використовують навіть у народній медицині. Якщо у вашій родині є діти, посадка борця на ділянці небажана. Однак, вона може бути ефективним захистом від комах у дорослому саду.

М'ята

М'ята виділяє сильний ментоловий запах, який не люблять більшість шкідників, а також оси, бджоли та джмелі. Вона також відлякує комарів, мух і набридливих мошок.

Невеликі кущики можна посадити в кадки та розмістити на веранді або балконі. Вона ідеально підходить для використання на відкритих терасах та у саду.

М'ята не лише прикрасить ваше подвір’я, але й створить природний бар'єр від комах (фото: Вікіпедія)

Лаванда

Лаванда - ще одна рослина, яка відлякує ос. Хоча деякі рекомендують не саджати лаванду безпосередньо в саду через її потребу в більшій волозі, лавандові мішечки можна розмістити біля дверей, вікон або інших місць, де не хочеться бачити ос.

Лаванда створює приємний аромат для вас, але відлякує комах. Це відмінний варіант для тримання ос подалі від вашого дому та саду.

Базилік

Базилік відомий як рослина, яку комарі зовсім не люблять, але також ефективний проти ос. Особливо влітку його часто розміщують на вікнах, щоб комарі не потрапляли в будинок.

Важливо вибирати "чистий" базилік, без гібридів, щоб він ефективно виконував свою функцію.

Запах, який виділяє базилік, також не подобається осам (фото: Вікіпедія)

Жасмин

Жасмин - універсальна рослина, що також відлякує ос. Він добре переносить високі температури та пристосовується до різних умов.

Жасмин не тільки прикрасить ваш сад, але й допоможе тримати ос подалі від вашого будинку. Це одна з найефективніших рослин для захисту від комах.