7 рослин, які створять затишок на кухні

Які рослини поставити на кухні

Багато видів кімнатних рослин пристосовуються до низького рівня освітлення, якщо ваша кухня не має великих вікон. Втім, невелика світлодіодна лампа для вирощування підійде для недостатньо освітлених приміщень.

Крім того, знайдіть відповідне місце для рослини, щоб вам не довелося переставляти горщик щоразу, коли ви вивантажуєте продукти або готуєте.

Алое

Алое (фото: Freepik)

М'ясисте зелене листя алое утримує вологу, тому воно чудово підходить для новачків-садівників або якщо ви іноді забуваєте поливати рослини. Деякі сорти мають цікаву текстуру з червоними або білими плямами.

Поливати рослину слід кожні 1-2 тижні, коли ґрунт буде майже сухим - алое не переносить перезволоження.

Грошове дерево

Грошове дерево (фото: Freepik)

З товстим, блискучим овальним листям і милою формою "деревця", товстянки стають постійними мешканцями кухні.

Ці сукуленти повільно ростуть, тому вони не займають багато місця і не потребують зусиль в догляді. Та найгірше для них - це надмірний полив; тож переконайтеся, що земля висохла, перш ніж поливати рослину.

Сансев'єрія

Сансев'єрія (фото: Freepik)

Якщо ваша кухня не знаходиться на сонячному боці будинку, ви все одно можете насолоджуватися незвичним листям цієї витривалої рослини.

Сансев'єрія (зміїна рослина) процвітає, коли їй не приділяють багато уваги, переносить низький рівень освітлення і майже не потребує поливу. Сансев'єрія має різноманітні відтінки і ідеально підходить для додавання в інтер'єр зелені, за якою не потрібно доглядати.

М'ята

М'ята (фото: Freepik)

М'ята - одна з "кулінарних" рослин, яка, безумовно пасуватиме до інтер'єра кухні. Проте це досить вибаглива рослина, якій потрібне додаткове освітлення і стабільна температура в 20-25 градусів.

Фіалки

Фіалки (фото: Freepik)

Ці давно відомі улюбленці цвітуть цілий рік за правильних умов вирощування. Існують тисячі сортів з квітами від ніжно-рожевого до чисто білого, лавандового та фіолетово-блакитного кольорів.

Хоча фіалки - простий і водночас гарний спосіб прикрасити підвіконня, тримайте їх подалі від прямих сонячних променів, які можуть обпалити листя.

Оливкове дерево

Оливкове дерево (фото: Freepik)

Цей середземноморський уродженець - природний гість на кухні. Їх не складно вирощувати, якщо вони отримують достатньо світла. Існують як види з плодами, так і такі, які не приносять врожай.

Хоча навряд чи ви отримаєте оливки через особливості кліматів, сріблясто-зелене листя робить цю рослину привабливою прикрасою будь-якої теплої сонячної кухні.

Хлорофітум

Хлорофітум (фото: Wikipedia)

Хлорофітум може чудово рости в недостатньо освітленому приміщенні, до того ж витримує перепади температур та протяги.

Крім цього, хлорофітум має репутацію "очисника" повітря. Щоб рослина виглядала ефектно, хлорофітум краще підвісити.