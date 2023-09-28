7-річний Віктор з Миколаєва отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

Як розповідає мама Ольга, операція була призначена наприкінці лютого 2022 року. Через війну її довелося відкласти. Миколаїв жорстоко обстрілював ворог і родина переїхала до Тернополя. Там Віктора прооперували та пояснили необхідність купівлі слухових апаратів. Ольга була шокована: прилади недешеві, а вона з двома дітьми та батьками з інвалідністю живе у чужому місті на виплати для переселенців.

"Це був удар. Ми не вдома, дитина, війна... А здоров’я дитини - це найголовніше для матері. Я випадково натрапила на статтю про те, що Фонд Ріната Ахметова допомагає діткам, які мають такі проблеми, як у нас. Наша сім’я малозабезпечена, і у сьогоднішніх реаліях неможливо було знайти гроші на слухові апарати. Тому ця допомога для нас є дуже важливою. Я хочу від щирого серця подякувати Фонду. Низький уклін за те, що ви робите для людей", - каже Ольга.

Лікар-сурдолог Владислав Устянський додає, що Віктор має двобічну хронічну сенсоневральну приглухуватість 2-3 ступені. Фахівець пояснює, як хлопчику допоможуть слухові апарати від фонду.

"Це сучасні слухові апарати виробництва Данії, які мають мовний процесор - це дуже добре впливає на звукосприйняття дитини. Тобто він буде і краще чути, і краще розмовляти, сприймаючи звуки", - зазначає лікар.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU