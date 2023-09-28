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7-річний Віктор з Миколаєва отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

7-річний Віктор з Миколаєва отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Віктор народився здоровим, але у трирічному віці переніс важку інфекційну хворобу. Мама стала помічати, що син перепитує і не завжди розуміє, що йому кажуть.

Причину вдалося виявити лише під час операції з видалення аденоїдів. Хірург пояснив, що у Віктора пошкоджено нерв - і він вже ніколи не зможе повноцінно чути, потрібні спеціальні прилади. Нещодавно семирічний хлопчик з Миколаєва отримав суперсучасні слухові апарати від Фонду Ріната Ахметова, які підлаштовуються під особливості дитини.

Як розповідає мама Ольга, операція була призначена наприкінці лютого 2022 року. Через війну її довелося відкласти. Миколаїв жорстоко обстрілював ворог і родина переїхала до Тернополя. Там Віктора прооперували та пояснили необхідність купівлі слухових апаратів. Ольга була шокована: прилади недешеві, а вона з двома дітьми та батьками з інвалідністю живе у чужому місті на виплати для переселенців.

"Це був удар. Ми не вдома, дитина, війна... А здоров’я дитини - це найголовніше для матері. Я випадково натрапила на статтю про те, що Фонд Ріната Ахметова допомагає діткам, які мають такі проблеми, як у нас. Наша сім’я малозабезпечена, і у сьогоднішніх реаліях неможливо було знайти гроші на слухові апарати. Тому ця допомога для нас є дуже важливою. Я хочу від щирого серця подякувати Фонду. Низький уклін за те, що ви робите для людей", - каже Ольга.

Лікар-сурдолог Владислав Устянський додає, що Віктор має двобічну хронічну сенсоневральну приглухуватість 2-3 ступені. Фахівець пояснює, як хлопчику допоможуть слухові апарати від фонду.

"Це сучасні слухові апарати виробництва Данії, які мають мовний процесор - це дуже добре впливає на звукосприйняття дитини. Тобто він буде і краще чути, і краще розмовляти, сприймаючи звуки", - зазначає лікар.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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