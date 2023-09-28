7-летний Виктор из Николаева получил современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова

Как рассказывает Ольга, операция была назначена в конце февраля 2022 года. из-за войны ее пришлось отложить. Николаев жестоко обстреливал враг и семья переехала в Тернополь. Там Виктора прооперировали и объяснили необходимость покупки слуховых аппаратов. Ольга была в шоке: приборы недешевы, а она с двумя детьми и родителями с инвалидностью живет в чужом городе на выплаты для переселенцев.

"Это был удар. Мы не дома, ребенок, война... А здоровье ребенка - это самое главное для матери. Я случайно наткнулась на статью о том, что Фонд Рината Ахметова помогает деткам, имеющим такие проблемы, как у нас. Наша семья малообеспеченная, и в сегодняшних реалиях невозможно было найти деньги на слуховые аппараты. Поэтому эта помощь для нас очень важна. Я хочу от всей души поблагодарить Фонд. Низкий поклон за то, что вы делаете для людей", - говорит Ольга .

Врач-сурдолог Владислав Устянский добавляет, что Виктор имеет двустороннюю хроническую сенсоневральную тугоухость 2-3 степени. Специалист объясняет, как мальчику помогут слуховые аппараты от фонда.

"Это современные слуховые аппараты производства Дании, которые имеют речевой процессор - это очень хорошо влияет на звуковосприятие ребенка. То есть он будет и лучше слышать, и лучше разговаривать, воспринимая звуки", - отмечает врач.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU