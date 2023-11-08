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7 речей, які стоматологи забороняють робити з зубами

Що не можна робити з зубами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стежити за здоров'ям зубів - важливий процес. Однак багато хто може робити речі, які шкідливі для ротової порожнини та навіть не здогадуватися про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Стоматолог Майкл Вей розповів, що точно не потрібно робити, щоб підтримувати ротову порожнину у хорошому стані.

Чистити зуби відразу після кислої їжі

Часто люди чистять зуби щоразу після того, як щось з'їдять чи вип'ють. Однак, цього не варто робити. Так ви не дасте жодних переваг своїм зубам, а натомість тільки послабите зубну емаль.

Зовсім не чистити зуби

Чистити зуби потрібно кожного дня. Стоматолог каже, що в ідеалі варто чистити зуби двічі на день і приділяти цьому по дві хвилини, використовуючи зубну щітку із м'якою щетиною.

Якщо робити це недостатньо часто, то це призведе не тільки до карієсу, але й до захворювання ясен.

Жування твердих предметів

Часто люди, щоб відволіктися, жують кінчики олівців, але ця звичка може завдати шкоди вашим зубам.

Звичка постійно жувати щось тверде може призвести до того, що "вилетять" пломби або навіть зламаєте зуб, якщо в ньому вже є невеликі тріщини.

Використовувати зуби для відкривання пакетів

Часто люди піддаються цій поганій звичці, але використовувати зуби для того, щоб відкривати пакети чи навіть пляшки - не найкраща ідея.

Все тому, що зуби можуть сильно пошкодитись.

Жорсткі зубні щітки

Майкл Вей зазначив, що не варто купувати зубні щітки з жорсткими ворсинками. Все тому, що вони сильно стирають емаль на зубах.

Лікар радить обирати щітки з м'якими ворсинками.

Ігнорування зубної нитки

Ігнорування планових оглядів у стоматолога

Регулярний огляд зубів у стоматолога має вирішальне значення для загального здоров’я та самопочуття.

Обстеження також можуть допомогти виявити та запобігти потенційним проблемам з зубами.

Раніше ми повідомляли, що буде, якщо людина почистить зуби пастою для котів.

Також ми писали, які способи допоможуть мати сяючу усмішку на довгі роки.

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