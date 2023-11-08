7 вещей, которые стоматологи запрещают делать с зубами

Стоматолог Майкл Вэй рассказал, что точно не нужно делать, чтобы поддерживать полость рта в хорошем состоянии.

Чистить зубы сразу после кислой пищи

Часто люди чистят зубы каждый раз после того, как что-нибудь съедят или выпьют. Однако этого не стоит делать. Так вы не дадите никаких преимуществ своим зубам, а только ослабите зубную эмаль.

Совершенно не чистить зубы

Чистить зубы нужно каждый день. Стоматолог говорит, что в идеале следует чистить зубы дважды в день и уделять этому по две минуты, используя зубную щетку с мягкой щетиной.

Если делать это недостаточно часто, это приведет не только к кариесу, но и к заболеванию десен.

Жевание твердых предметов

Часто люди, чтобы отвлечься, жуют кончики карандашей, но эта привычка может нанести вред вашим зубам.

Привычка постоянно жевать что-нибудь твердое может привести к тому, что "вылетят" пломбы или даже сломаете зуб, если в нем уже есть небольшие трещины.

Использовать зубы для открывания пакетов

Часто люди поддаются этой плохой привычке, но использовать зубы для того, чтобы открывать пакеты или даже бутылки - не самая лучшая идея.

Все потому, что зубы могут сильно повредиться.

Жесткие зубные щетки

Майкл Вэй отметил, что не стоит покупать зубные щетки с жесткими ворсинками. Все потому, что они сильно стирают эмаль на зубах.

Врач советует выбирать щетки с мягкими ворсинками.

Игнорирование зубной нити

Игнорирование плановых обзоров у стоматолога

Регулярный осмотр зубов у стоматолога имеет решающее значение для здоровья и самочувствия.

Обследования также могут помочь выявить и предотвратить потенциальные проблемы с зубами.