5 простих прийомів для макіяжу, які зроблять вас на 10 років молодше

Хитрі трюки із макіяжем допоможуть вам мати вигляд на десяток років молодше. При цьому важливо не переборщити із косметичними засобами і не вибирати надто яскравих кольорів, аби не отримати зворотний ефект.

Як за допомогою макіяжу виглядати молодше

Інколи наносити макіяж на зрілу шкіру складно, але експерти мають кілька порад і хитрощів, які допоможуть вам почуватися впевненіше та виглядати молодо.

Професійний візажист Селена Маршан розповідає, як вона позбавляється років, нанісши лише трохи макіяжу.

Перш за все вона радить придбати пудру для брів і кутову щіточку, щоб зафарбовувати брови. Селена наголошує, що пудра має бути на один відтінок світліша за колір волосся.

Експертка рекомендує наносити бронзер на повіки так, щоб він був досить високо. Цей прийом візуально "відкриє ваші очі", надасть молодшого вигляду.

Головна порада для нанесення тонального крему від візажистки - завжди використовуйте пензлик для макіяжу, а не пальці.

"Так ваша тональна основа стане більш вишуканою та бездоганною", - пояснює Селена.

Також вона радить, наносячи консилер навколо очей, закріпити його напівпрозорою пудрою, оскільки це зменшить появу тонких ліній і зморшок.

Наносити рум'яна експертка рекомендує технікою, рухаючись вгору до скронь, а не навпаки.

"Додайте трохи кольору вашим губам, щоб зробити їх красивішими, особливо якщо все інше дуже у м’яких кольорах. Це допоможе вам виглядати дуже свіжою і бадьорою", - каже Селена.