7 доступних українцям продуктів, які уповільнюють старіння мозку

Чому здоровий кишечник та мозок важливі?

Отже, як саме їжа, яку ви споживаєте, живить здоровий мозок? Ума Найду, доктор медичних наук розповіла, що мікробіом кишечника - це екосистема мікроорганізмів, які мають вирішальне значення для нашого здоров’я різними способами.

Зв'язок між кишечником і мозком - нерозривний.

"Коли є запалення в кишечнику, ми також бачимо запалення в мозку, яке пов’язане з безліччю настроїв і когнітивних розладів. Крім того, більше 90% рецепторів нейромедіатора серотоніну, який відповідає за настрій і когнітивні функції, знаходяться в кишечнику. Це підкреслює, наскільки потужним є цей зв’язок між їжею та настроєм", - розповіла експерт.

Доктор Найду додала, що їжа, корисна для серця, також корисна для мозку.

"Зараз, як ніколи, ми дізнаємося, що організм працює як одна велика система, а не як кілька незалежних систем органів, і що мікробіом відіграє важливу роль у підтримці здоров’я всіх наших органів. Завдяки цьому ми бачимо, що багато продуктів, які оптимізують мікробіом, також підтримують здоров’я серцево-судинної системи та мозку", - зазначила вона.

Продукти, які слід обмежити для здорового мозку

Коли мова заходить про здоров’я вашого мозку, важливо враховувати кількість доданого або рафінованого цукру, який ви споживаєте. Дослідження на щурах виявили зв’язок між споживанням цукру та когнітивними функціями, такими як пам’ять і прийняття рішень.

Інші дослідження на гризунах показали, що дієта з високим вмістом цукру посилює запалення в областях мозку, пов’язаних з пам’яттю. Доктор Найду рекомендує людям уникати додавання або рафінованого цукру для оптимальної розумової форми, а також продуктів, наведених нижче:

Оброблені упаковані харчові продукти або випічка

Рафіновані олії

Оброблене м'ясо

7 продуктів, які треба їсти українцям для здорового мозку

1. Темна листова зелень

Усі овочі корисні, але дуже важлива різноманітність. Темні листові овочі, такі як шпинат і капуста, особливо корисні для мозку.

2. Ягоди

Різноманітні види фруктів є здоровим вибором для вашого розуму. Дослідження показали, що ягоди мають особливу когнітивну користь.

Ягоди знижують процеси старіння мозку (фото: freepik.com)

3. Горіхи

Поліфеноли - це рослинні сполуки, які містяться в багатьох сортах горіхів; дослідження показують, що вони можуть бути профілактикою деменції. Волоські горіхи є особливо розумним вибором через концентрацію омега-3, що покращує когнітивні функції.

4. Квасоля

Боби багаті поживними речовинами, які живлять мозок, включаючи фолієву кислоту, магній і цинк. У них також багато клітковини, яка допомагає збалансувати рівень цукру в крові (корисно для серця та мозку) і допомагає контролювати рівень поганого холестерину.

Бобові дуже корисні для мозку (фото: freepik.com)

5. Цільнозернові

Вживання цільного зерна на відміну від рафінованих допомагає уникнути метаболічного синдрому, який призводить до проблем як з серцем, так і з мозком. Дослідження показали, що люди, які їдять більше всього цільного зерна, менше повідомляли про розлади настрою, такі як депресія та тривога.

Потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати зв’язок, але можна з упевненістю сказати, що коли справа доходить до зерна, вашому мозку краще зосередитися на цілісному, а не на очищеному.

6. Лосось

Існує багато досліджень про користь морепродуктів для мозку, включно з недавнім дослідженням, яке показало зв’язок між вживанням риби двічі на тиждень і зниженням ризику судинних захворювань мозку. Лосось є хорошим варіантом через високий рівень омега-3 жирних кислот, які стимулюють роботу мозку.

7. Оливкова олія

Цей основний продукт середземноморської та розумової дієт дуже корисний для кишково-мозкової системи; наприклад, дослідження 2021 року в Nutrition Reviews показало, що він демонструє великий потенціал для здорової зміни мікробіоти кишечника. Він сповнений природних антиоксидантів, захищає від окислювального пошкодження, і, як показали дослідження на мишах, покращує активність між синапсами мозку.