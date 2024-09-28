7 продуктів, які зроблять ваше волосся супер-блискучим

Сім продуктів для блиску волосся

У щоденний раціон обов'язково потрібно включати продукти, які безпосередньо впливають на стан волосся. Наша шевелюра вимагає велику кількість вітамінів: А, В, Е, С, F, PP, залізо, кальцій, магній, селен, цинк, йод, сірка, протеїн і інші. І нестача будь-якого з них призводить до випадання волосся, ламкість, тьмяності, перетину, лупи, надлишкової жирності або сухості.

Скумбрія

Жирна риба, така як лосось, оселедець і скумбрія, містить поживні речовини, що сприяють росту волосся.

У 100 грамах цієї риби міститься до половини добової норми споживання білка. Жирні кислоти "Омега-3" нормалізують рівень холестерину. Завдяки вітаміну В12 на клітинному рівні підвищується споживання кисню. Вітамін А сприяє росту і регенерації шкіри. Ба більше, скумбрія вважається найкориснішою з риб для організму.

Авокадо

Це чудове джерело корисних жирів, вітамінів E та D. Масло авокадо живить волосся, зволожує його і надає блиску. Можна використовувати як маску для волосся або додавати в салати.

Яйця

Багаті білком і вітамінами, яйця є відмінним засобом для зміцнення волосся. Маски з яєць допомагають додати волоссю блиск і еластичність.

Насіння чіа

Багате на омега-3 жирні кислоти, насіння чіа сприяють здоров'ю волосся, роблячи його блискучим. Оскільки насіння чіа містить велику кількість клітковини, білка та омега-3 жирних кислот, регулярне споживання цього насіння може знизити ризик серцевих захворювань. Вони підтримують нормальну роботу серця.

Сир тофу

Соєвий сир містить корисні рослинні жири, включаючи лінолеву кислоту, що допомагає знизити рівень холестерину в крові. Рівень вуглеводів у тофу відносно невисокий, але він все ще містить невелику кількість вуглеводів. Тофу багатий на мінерали, такі як кальцій, залізо, магній і фосфор.

Брокколі

Масло насіння броколі називають природнім силіконом. Воно надає волоссю блиск і покращує його структуру. Жирні кислоти забезпечують тривале зволоження та легке розчісування. Масло броколі ефективно вирішує проблему посічених кінчиків, розгладжує неслухняні локони і дбайливо піклується про здоров'я волосся.

Горіхи

Не забувайте, що мигдаль, волоські горіхи і фісташки містять здорові жири, які зволожують волосся і підтримують його блиск.