7 продуктів, які захищають організм від вірусів у холодну пору

Що таке фітонутрієнти

Фітонутрієнти (фітохімікати) - це сполуки або хімічні речовини рослинного походження, які сприятливо впливають на організм.

До них відносяться каротиноїди, флавоноїди та ізотоціанати, які можуть по-різному впливати на тіло й бути антиоксидантами або протизапальними засобами. Вони забезпечують імунну підтримку, регулюють гормональний фон та виконують багато інших важливих функцій.

Де їх шукати

Вони є в барвистих фруктах та овочах, адже саме фітонутрієнти надають рослинам насичений колір, характерний смак та аромат.

Фітонутрієнти можна вважати частиною "імунної системи", оскільки вони забезпечують захист від вірусів, бактерій, грибків і паразитів.

Дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які містять фітонутрієнти:

фрукти

﻿﻿овочі

цільнозернові продукти (такі як коричневий рис, дикий рис, кіноа, ячмінь, ягоди пшениці, цільнозерновий хліб)

чай



боби

спеції

"Якщо ви хочете бути здоровим й отримувати насолоду від їжі, намагайся робити свою тарілку якомога різнобарвною", - додала експерт.

Важливо знати, що