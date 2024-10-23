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7 продуктів, які захищають організм від вірусів у холодну пору

Дієтолога назвала 7 корисних продуктів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі продукти містять фотонутрієнти, які впливають на організм й відіграють певну роль у профілактиці та лікуванні захворювань.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які можуть захистити організм від вірусів у холодну пору.

Що таке фітонутрієнти

Фітонутрієнти (фітохімікати) - це сполуки або хімічні речовини рослинного походження, які сприятливо впливають на організм.

До них відносяться каротиноїди, флавоноїди та ізотоціанати, які можуть по-різному впливати на тіло й бути антиоксидантами або протизапальними засобами. Вони забезпечують імунну підтримку, регулюють гормональний фон та виконують багато інших важливих функцій.

Де їх шукати

Вони є в барвистих фруктах та овочах, адже саме фітонутрієнти надають рослинам насичений колір, характерний смак та аромат.

Фітонутрієнти можна вважати частиною "імунної системи", оскільки вони забезпечують захист від вірусів, бактерій, грибків і паразитів.

Дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які містять фітонутрієнти:

  • фрукти
  • ﻿﻿овочі
  • цільнозернові продукти (такі як коричневий рис, дикий рис, кіноа, ячмінь, ягоди пшениці, цільнозерновий хліб)
  • чай
  • боби
  • спеції

"Якщо ви хочете бути здоровим й отримувати насолоду від їжі, намагайся робити свою тарілку якомога різнобарвною", - додала експерт.

Важливо знати, що 

 

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Unlock food.

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