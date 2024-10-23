7 продуктов, которые защищают организм от вирусов в холодное время

Некоторые продукты содержат фотонутриенты, которые влияют на организм и играют определенную роль в профилактике и лечении заболеваний.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые могут защитить организм от вирусов в холодное время.
Фитонутриенты (фитохимикаты) - это соединения или химические вещества растительного происхождения, которые благоприятно влияют на организм.
К ним относятся каротиноиды, флавоноиды и изотоцианаты, которые могут по-разному влиять на тело и являться антиоксидантами или противовоспалительными средствами. Они обеспечивают иммунную поддержку, регулируют гормональный фон и выполняют многие другие важные функции.
Они есть в красочных фруктах и овощах, ведь именно фитонутриенты придают растениям насыщенный цвет, характерный вкус и аромат.
Фитонутриенты можно считать частью "иммунной системы", поскольку они обеспечивают защиту от вирусов, бактерий, грибков и паразитов.
Диетолог Ольга Безуглая назвала продукты, содержащие фитонутриенты:
"Если вы хотите быть здоровым и получать удовольствие от еды, старайся делать свою тарелку как можно разноцветнее", - добавила эксперт.
Важно знать, что
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Unlock food.