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7 продуктов, которые защищают организм от вирусов в холодное время

Диетолога назвала 7 полезных продуктов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты содержат фотонутриенты, которые влияют на организм и играют определенную роль в профилактике и лечении заболеваний.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые могут защитить организм от вирусов в холодное время.

Что такое фитонутриенты

Фитонутриенты (фитохимикаты) - это соединения или химические вещества растительного происхождения, которые благоприятно влияют на организм.

К ним относятся каротиноиды, флавоноиды и изотоцианаты, которые могут по-разному влиять на тело и являться антиоксидантами или противовоспалительными средствами. Они обеспечивают иммунную поддержку, регулируют гормональный фон и выполняют многие другие важные функции.

Где их искать

Они есть в красочных фруктах и овощах, ведь именно фитонутриенты придают растениям насыщенный цвет, характерный вкус и аромат.

Фитонутриенты можно считать частью "иммунной системы", поскольку они обеспечивают защиту от вирусов, бактерий, грибков и паразитов.

Диетолог Ольга Безуглая назвала продукты, содержащие фитонутриенты:

  • фрукты
  • ﻿﻿овощи
  • цельнозерновые продукты (такие, как коричневый рис, дикий рис, киноа, ячмень, ягоды пшеницы, цельнозерновой хлеб)
  • чай
  • бобы
  • специи

"Если вы хотите быть здоровым и получать удовольствие от еды, старайся делать свою тарелку как можно разноцветнее", - добавила эксперт.

Важно знать, что  

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Unlock food.

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