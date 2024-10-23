7 продуктів, які захищають організм від вірусів у холодну пору

Деякі продукти містять фотонутрієнти, які впливають на організм й відіграють певну роль у профілактиці та лікуванні захворювань.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які можуть захистити організм від вірусів у холодну пору.

Що таке фітонутрієнти

Фітонутрієнти (фітохімікати) - це сполуки або хімічні речовини рослинного походження, які сприятливо впливають на організм.

До них відносяться каротиноїди, флавоноїди та ізотоціанати, які можуть по-різному впливати на тіло й бути антиоксидантами або протизапальними засобами. Вони забезпечують імунну підтримку, регулюють гормональний фон та виконують багато інших важливих функцій.

Багато фітонутрієнтів мають антиоксидантні властивості, які допомагають запобігти пошкодженню клітин у всьому тілі.

Фітонутрієнти можуть виконувати інші біоактивні функції для зміцнення здоров’я. Деякі з них можуть позитивно впливати на імунну систему та гормони.

Також вони можуть діяти як антибактеріальні або противірусні засоби

Доведено, що низка фітонутрієнтів знижує ризик раку, хвороб серця, інсульту, хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

Де їх шукати

Вони є в барвистих фруктах та овочах, адже саме фітонутрієнти надають рослинам насичений колір, характерний смак та аромат.

Фітонутрієнти можна вважати частиною "імунної системи", оскільки вони забезпечують захист від вірусів, бактерій, грибків і паразитів.

Дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які містять фітонутрієнти:

фрукти

﻿﻿овочі

цільнозернові продукти (такі як коричневий рис, дикий рис, кіноа, ячмінь, ягоди пшениці, цільнозерновий хліб)

чай

горіхи та насіння (волоські горіхи, мигдаль, соняшник, кунжут та насіння льону)

боби

спеції

"Якщо ви хочете бути здоровим й отримувати насолоду від їжі, намагайся робити свою тарілку якомога різнобарвною", - додала експерт.