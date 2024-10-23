7 продуктов, которые защищают организм от вирусов в холодное время

Некоторые продукты содержат фотонутриенты, которые влияют на организм и играют определенную роль в профилактике и лечении заболеваний.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые могут защитить организм от вирусов в холодное время.

Что такое фитонутриенты

Фитонутриенты (фитохимикаты) - это соединения или химические вещества растительного происхождения, которые благоприятно влияют на организм.

К ним относятся каротиноиды, флавоноиды и изотоцианаты, которые могут по-разному влиять на тело и являться антиоксидантами или противовоспалительными средствами. Они обеспечивают иммунную поддержку, регулируют гормональный фон и выполняют многие другие важные функции.

Многие фитонутриенты обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить повреждение клеток во всем теле.

Фитонутриенты могут выполнять другие биоактивные функции для укрепления здоровья. Некоторые из них могут оказывать положительное воздействие на иммунную систему и гормоны.

Также они могут действовать как антибактериальные или противовирусные средства

Доказано, что ряд фитонутриентов снижают риск рака, болезней сердца, инсульта, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Где их искать

Они есть в красочных фруктах и овощах, ведь именно фитонутриенты придают растениям насыщенный цвет, характерный вкус и аромат.

Фитонутриенты можно считать частью "иммунной системы", поскольку они обеспечивают защиту от вирусов, бактерий, грибков и паразитов.

Диетолог Ольга Безуглая назвала продукты, содержащие фитонутриенты:

фрукты

﻿﻿овощи

цельнозерновые продукты (такие, как коричневый рис, дикий рис, киноа, ячмень, ягоды пшеницы, цельнозерновой хлеб)

чай

орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, подсолнечник, кунжут и семена льна)

бобы

специи

"Если вы хотите быть здоровым и получать удовольствие от еды, старайся делать свою тарелку как можно разноцветнее", - добавила эксперт.